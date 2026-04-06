Live

Харьков вновь под атакой: вечером 6 апреля в городе взрывы

Происшествия 19:40   06.04.2026
Оксана Горун
На Харьков около 19:30 6 апреля начался налет реактивных «шахедов». В городе слышали взрывы.

«Враг нанес удар по Киевскому району. Детали выясняем», — написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Тревогу из-за угрозы «Шахедов» в Харькове объявили очередной раз за сутки в 18:59. Мониторинговые каналы информировали о движении в сторону города реактивных БпЛА.

Отметим, «прилеты» в Харькове были и утром, и днем. Пострадали: 15-летняя девочка в Основянском районе и пять человек — в Киевском, среди  них — водитель маршрутного автобуса (прилет был рядом с остановкой транспорта).

Читайте также: «Ситуация с Харьковом одинаковая», — мэр Чугуева о воздушных атаках РФ (видео)

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 19:40;

