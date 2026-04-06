Харьков вновь под атакой: вечером 6 апреля в городе взрывы
На Харьков около 19:30 6 апреля начался налет реактивных «шахедов». В городе слышали взрывы.
«Враг нанес удар по Киевскому району. Детали выясняем», — написал городской голова Харькова Игорь Терехов.
Тревогу из-за угрозы «Шахедов» в Харькове объявили очередной раз за сутки в 18:59. Мониторинговые каналы информировали о движении в сторону города реактивных БпЛА.
Отметим, «прилеты» в Харькове были и утром, и днем. Пострадали: 15-летняя девочка в Основянском районе и пять человек — в Киевском, среди них — водитель маршрутного автобуса (прилет был рядом с остановкой транспорта).
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 19:40;