Православне ППО не може захистити “Сіті”, лише “Град” – Фурса

“Москва-сіті” притягує дрони. А православне російське ППО не здатне його захистити. Чому? Бо то кляте ідолопоклоннічество перед англосаксами. Ну яке може бути “Сіті” у столиці православного світу? Може бути “Град”. Може взагалі не бути, бо як каже Дугін, треба всі ці міста взяти та по селах розселити – й тоді буде справжній руський мир.