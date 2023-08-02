Православне ППО не може захистити “Сіті”, лише “Град” – Фурса
“Москва-сіті” притягує дрони. А православне російське ППО не здатне його захистити. Чому? Бо то кляте ідолопоклоннічество перед англосаксами. Ну яке може бути “Сіті” у столиці православного світу? Може бути “Град”. Може взагалі не бути, бо як каже Дугін, треба всі ці міста взяти та по селах розселити – й тоді буде справжній руський мир.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 11:24;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Москва-сіті” притягує дрони. А православне російське ППО не здатне його захистити. Чому? Бо то кляте ідолопоклоннічество перед англосаксами. Ну яке…".