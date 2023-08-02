Православное ПВО не может защитить «Сити», только «Град» — Фурса
«Москва-сити» притягивает дроны. А православное российское ПВО не способно его защитить. Почему? Ибо это проклятое идолопоклонничество перед англосаксами. Ну какое может быть «Сити» в столице православного мира? Может быть «Град». Может вообще не быть, потому что, как говорит Дугин, надо все эти города взять и по селам расселить — и тогда будет настоящий русский мир.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 11:24;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Москва-сити» притягивает дроны. А православное российское ПВО не способно его защитить. Почему? Ибо это проклятое идолопоклонничество перед англосаксами. Ну какое…".