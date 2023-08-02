Православное ПВО не может защитить «Сити», только «Град» — Фурса

«Москва-сити» притягивает дроны. А православное российское ПВО не способно его защитить. Почему? Ибо это проклятое идолопоклонничество перед англосаксами. Ну какое может быть «Сити» в столице православного мира? Может быть «Град». Может вообще не быть, потому что, как говорит Дугин, надо все эти города взять и по селам расселить — и тогда будет настоящий русский мир.