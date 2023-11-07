Нардепка порівняла заяву Зеленського про вибори з фільмом “Люди в чорному”

Ця заява Зеленського (про вибори – Ред.), як сцена з фільму “Люди в чорному”, де натовпу витирали пам‘ять яскравим спалахом. Тільки ми не у фільмі та все пам‘ятаємо. Досить вже маніпулювати суспільством, яке заслуговує на повагу і серйозну розмову про стратегію перемоги, а не політичні ігрища. І так, добре, якщо нарешті Банкова від своєї дурної затії виборів під час повномасштабної війни таки відмовилася.