Нардеп сравнила заявление Зеленского о выборах с фильмом «Люди в черном»
Фото: facebook Иванны Климпуш-Цинцадзе
Это заявление Зеленского (о выборах — Ред.), как сцена из фильма «Люди в черном», где толпе стирали память яркой вспышкой. Только мы не в фильме и все помним. Достаточно уже манипулировать обществом, которое заслуживает уважения и серьезного разговора о стратегии победы, а не политических игр. И да, хорошо, если наконец Банковая от своей глупой затеи выборов во время полномасштабной войны отказалась.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: выборы, Зеленский, нардеп;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 11:40;
Корреспондент Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это заявление Зеленского (о выборах — Ред.), как сцена из фильма «Люди в черном», где толпе стирали память яркой вспышкой.…".