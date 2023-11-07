Нардеп сравнила заявление Зеленского о выборах с фильмом «Люди в черном»

Это заявление Зеленского (о выборах — Ред.), как сцена из фильма «Люди в черном», где толпе стирали память яркой вспышкой. Только мы не в фильме и все помним. Достаточно уже манипулировать обществом, которое заслуживает уважения и серьезного разговора о стратегии победы, а не политических игр. И да, хорошо, если наконец Банковая от своей глупой затеи выборов во время полномасштабной войны отказалась.