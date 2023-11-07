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Нардеп сравнила заявление Зеленского о выборах с фильмом «Люди в черном»

Политика 11:40   07.11.2023
Иванна Климпуш-Цинцадзе
народный депутат Украины
Нардеп сравнила заявление Зеленского о выборах с фильмом «Люди в черном» Фото: facebook Иванны Климпуш-Цинцадзе

Это заявление Зеленского (о выборах — Ред.), как сцена из фильма «Люди в черном», где толпе стирали память яркой вспышкой. Только мы не в фильме и все помним. Достаточно уже манипулировать обществом, которое заслуживает уважения и серьезного разговора о стратегии победы, а не политических игр. И да, хорошо, если наконец Банковая от своей глупой затеи выборов во время полномасштабной войны отказалась.

Автор: Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 11:40;

  • Корреспондент Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это заявление Зеленского (о выборах — Ред.), как сцена из фильма «Люди в черном», где толпе стирали память яркой вспышкой.…".