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Ворогу доведеться вбити нас усіх, а це не скоро – Касьянов

Сказано 11:45   20.02.2024
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
Ворогу доведеться вбити нас усіх, а це не скоро – Касьянов

Усе пропало? Не сьогодні. Є ще мільйон чи два суворих чоловіків і впертих жінок, які битимуться за свою Україну до кінця. Ворогу доведеться вбити нас усіх, а це не скоро, навіть якщо взагалі не буде снарядів, пального, грошей на зарплати чиновників і засідань Верховної Ради. Україна завжди демонструвала чудеса самоорганізації та взаємодопомоги. Жоден уряд, жоден політик, вождь і лідер не здатен зробити для нас більше, ніж ми можемо зробити самі.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 11:45;

  • Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усе пропало? Не сьогодні. Є ще мільйон чи два суворих чоловіків і впертих жінок, які битимуться за свою Україну до…".