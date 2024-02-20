Ворогу доведеться вбити нас усіх, а це не скоро – Касьянов
Усе пропало? Не сьогодні. Є ще мільйон чи два суворих чоловіків і впертих жінок, які битимуться за свою Україну до кінця. Ворогу доведеться вбити нас усіх, а це не скоро, навіть якщо взагалі не буде снарядів, пального, грошей на зарплати чиновників і засідань Верховної Ради. Україна завжди демонструвала чудеса самоорганізації та взаємодопомоги. Жоден уряд, жоден політик, вождь і лідер не здатен зробити для нас більше, ніж ми можемо зробити самі.
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- Категорії: Сказано, Суспільство, Україна; Теги: війна, касьянов;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 11:45;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усе пропало? Не сьогодні. Є ще мільйон чи два суворих чоловіків і впертих жінок, які битимуться за свою Україну до…".