Врагу придется убить нас всех, а это не скоро — Касьянов
Фото: facebook Юрия Касьянова
Все пропало? Не сегодня. Есть еще миллион или два суровых мужчин и упрямых женщин, которые будут сражаться за свою Украину до конца. Врагу придется убить нас всех, а это не скоро, даже если вообще не будет снарядов, горючего, денег на зарплаты чиновников и заседаний Верховной Рады. Украина всегда демонстрировала чудеса самоорганизации и взаимопомощи. Ни одно правительство, ни одно политик, вождь и лидер не способно сделать для нас больше, чем мы можем сделать сами.
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- Категории: Общество, Сказано, Украина; Теги: война, касьянов;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 11:45;
Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все пропало? Не сегодня. Есть еще миллион или два суровых мужчин и упрямых женщин, которые будут сражаться за свою Украину…".