Врагу придется убить нас всех, а это не скоро — Касьянов

Все пропало? Не сегодня. Есть еще миллион или два суровых мужчин и упрямых женщин, которые будут сражаться за свою Украину до конца. Врагу придется убить нас всех, а это не скоро, даже если вообще не будет снарядов, горючего, денег на зарплаты чиновников и заседаний Верховной Рады. Украина всегда демонстрировала чудеса самоорганизации и взаимопомощи. Ни одно правительство, ни одно политик, вождь и лидер не способно сделать для нас больше, чем мы можем сделать сами.