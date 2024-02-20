Live
  • Вт 20.02.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 38.28
  • EUR 41.24

Врагу придется убить нас всех, а это не скоро — Касьянов

Общество 11:45   20.02.2024
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
Врагу придется убить нас всех, а это не скоро — Касьянов Фото: facebook Юрия Касьянова

Все пропало? Не сегодня. Есть еще миллион или два суровых мужчин и упрямых женщин, которые будут сражаться за свою Украину до конца. Врагу придется убить нас всех, а это не скоро, даже если вообще не будет снарядов, горючего, денег на зарплаты чиновников и заседаний Верховной Рады. Украина всегда демонстрировала чудеса самоорганизации и взаимопомощи. Ни одно правительство, ни одно политик, вождь и лидер не способно сделать для нас больше, чем мы можем сделать сами.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
Популярно
Главные новости Харькова 20.02: авиаудары, двое погибших и четверо раненых
Главные новости Харькова 20.02: авиаудары, двое погибших и четверо раненых
20.02.2024, 12:43
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
17.02.2024, 14:50
Скандал в Харьковской ОВА – кто разворовывал гуманитарку в начале вторжения?
Скандал в Харьковской ОВА – кто разворовывал гуманитарку в начале вторжения?
20.02.2024, 11:20
РФ массированно обстреливает приграничье Харьковщины: полиция показала видео
РФ массированно обстреливает приграничье Харьковщины: полиция показала видео
20.02.2024, 11:44
С Купянщины эвакуируют людей: вывезли пострадавшую от удара КАБ женщину
С Купянщины эвакуируют людей: вывезли пострадавшую от удара КАБ женщину
20.02.2024, 12:40
Про авиаудары по Старому Салтову, Купянску и шести селам сообщил Генштаб ВСУ
Про авиаудары по Старому Салтову, Купянску и шести селам сообщил Генштаб ВСУ
20.02.2024, 07:30

Новости по теме:

11:45
Врагу придется убить нас всех, а это не скоро — Касьянов
07:54
Армии РФ не удается «развить успех» на Купянском направлении — Машовец
07:30
Про авиаудары по Старому Салтову, Купянску и шести селам сообщил Генштаб ВСУ
11:30
Нам нужно готовиться к тяжелым боям не только в районе Авдеевки — Жорин
11:22
Очень заметно, что европейцам не хватает лидерства — Фесенко

Вы читали новость: «Врагу придется убить нас всех, а это не скоро — Касьянов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 11:45;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все пропало? Не сегодня. Есть еще миллион или два суровых мужчин и упрямых женщин, которые будут сражаться за свою Украину…".