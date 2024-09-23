Нехай пан Венс почитає історію Другої світової війни – Зеленський

Хто б з президентів чи віцепрезидентів не підіймав цю перспективу – що закінчення війни залежить від закріплення статус-кво, коли Україна просто віддасть свої землі – має нести відповідальність за потенційне розв’язування глобальної війни. Тому, що така людина буде мати на увазі, що така поведінка є прийнятною… Такий підхід транслював би світові наступне неявне правило: я прийшов, я завоював, тепер це моє… Нехай пан Венс почитає історію Другої світової війни.