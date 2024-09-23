Пусть Вэнс почитает историю Второй мировой войны — Зеленский

Кто бы из президентов или вице-президентов не поднимал эту перспективу – что окончание войны зависит от закрепления статус-кво, когда Украина просто отдаст свои земли – должен нести ответственность за потенциальное развязывание глобальной войны. Потому что такой человек будет иметь в виду, что такое поведение приемлемо… Такой подход транслировал бы миру следующее неявное правило: я пришел, я завоевал, теперь это мое… Пусть Вэнс почитает историю Второй мировой войны.