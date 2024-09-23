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Пусть Вэнс почитает историю Второй мировой войны — Зеленский

Мир 09:28   23.09.2024
Владимир Зеленский
президент Украины
Пусть Вэнс почитает историю Второй мировой войны — Зеленский Скриншот

Кто бы из президентов или вице-президентов не поднимал эту перспективу – что окончание войны зависит от закрепления статус-кво, когда Украина просто отдаст свои земли – должен нести ответственность за потенциальное развязывание глобальной войны. Потому что такой человек будет иметь в виду, что такое поведение приемлемо… Такой подход транслировал бы миру следующее неявное правило: я пришел, я завоевал, теперь это мое… Пусть Вэнс почитает историю Второй мировой войны.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 09:28;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кто бы из президентов или вице-президентов не поднимал эту перспективу – что окончание войны зависит от закрепления статус-кво, когда Украина…".