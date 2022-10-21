Более 12 тысяч объектов разрушил враг в Харькове и области — ОП

Враг постоянно разрушает Харьков и область — всего повреждено 12024 объекта.

Среди них 3155 многоэтажек, 5410 частных домов, 1638 объектов жизнеобеспечения, 263 учреждения здравоохранения, 253 учреждения культуры, 229 школ, 195 детсадов, 23 учреждения высшего образования. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы на 167 объектах, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, украинские военные освободили уже 551 населенный пункт в Харьковской области.

«В деоккупированных населенных пунктах, где пока еще отсутствует электроснабжение, создается резерв оборудования и топлива для альтернативных источников энергии, изготавливаются и закупаются средства индивидуального обогрева для жителей громад, — рассказал он.

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