Более 12 тысяч объектов разрушил враг в Харькове и области — ОП
Враг постоянно разрушает Харьков и область — всего повреждено 12024 объекта.
Среди них 3155 многоэтажек, 5410 частных домов, 1638 объектов жизнеобеспечения, 263 учреждения здравоохранения, 253 учреждения культуры, 229 школ, 195 детсадов, 23 учреждения высшего образования. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы на 167 объектах, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, украинские военные освободили уже 551 населенный пункт в Харьковской области.
«В деоккупированных населенных пунктах, где пока еще отсутствует электроснабжение, создается резерв оборудования и топлива для альтернативных источников энергии, изготавливаются и закупаются средства индивидуального обогрева для жителей громад, — рассказал он.
Читайте также: ЕС развернет в Харьковской области 600 временных зимних приютовКатегории: Общество, Харьков; Теги: деоккупация, ОП, разрушения, руйнування, Тимошенко, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 19:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 12 тысяч объектов разрушил враг в Харькове и области — ОП".