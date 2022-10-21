ЕС развернет в Харьковской области 600 временных зимних приютов
Каждый из временных зимних приютов будет иметь кровати и обогреватель.
Европейская комиссия сообщила о новой программе поддержки Украины на время зимы, сообщает Суспільне. На этот проект ЕС выделит дополнительно €175 миллионов гуманитарной помощи, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
«В то время как Россия продолжает усиливать свои жестокие нападения на Украину, в частности, нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, я стою здесь в Киеве и повторяю, что ЕС как никогда отдан своей поддержке Украины. Предстоящая зима, вероятно, принесет большие вызовы Украине, и мы должны быть готовы», — заявил еврокомиссар по управлению кризисами Янез Ленарчич во время визита в Киев.
Мощности временного убежища немедленно развернут в трех разных областях Украины: в Ровенской области, в районе Бучи и в Харьковской области.
В качестве первого пилотного проекта ЕС разворачивает 500 временных приютов в Ровенской области, 550 в Бучанском районе (в дополнение к 1000 койкам) и 600 в Харьковской области в Украине.
Каждый пункт сможет принять до пяти человек и полностью оборудован кроватями и обогревателями.
Приюты для чрезвычайных ситуаций доставляются в Украину из чрезвычайных запасов rescEU в Швеции.
Речь идет о временных жилых единицах, которые будут оборудованы душевыми, туалетами, базовыми наборами туалетных принадлежностей и общими местами для сборов или приема пищи.
Читайте также: В Купянске запустят несколько предприятий, чтобы у людей была работаКатегории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: временный приют, ЕС, зима, кровать, обогреватель, помощь, приют, Харьковская область; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 16:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЕС развернет в Харьковской области 600 временных зимних приютов".