ЕС развернет в Харьковской области 600 временных зимних приютов

Каждый из временных зимних приютов будет иметь кровати и обогреватель.

Европейская комиссия сообщила о новой программе поддержки Украины на время зимы, сообщает Суспільне. На этот проект ЕС выделит дополнительно €175 миллионов гуманитарной помощи, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

«В то время как Россия продолжает усиливать свои жестокие нападения на Украину, в частности, нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, я стою здесь в Киеве и повторяю, что ЕС как никогда отдан своей поддержке Украины. Предстоящая зима, вероятно, принесет большие вызовы Украине, и мы должны быть готовы», — заявил еврокомиссар по управлению кризисами Янез Ленарчич во время визита в Киев.

Мощности временного убежища немедленно развернут в трех разных областях Украины: в Ровенской области, в районе Бучи и в Харьковской области.

В качестве первого пилотного проекта ЕС разворачивает 500 временных приютов в Ровенской области, 550 в Бучанском районе (в дополнение к 1000 койкам) и 600 в Харьковской области в Украине.

Каждый пункт сможет принять до пяти человек и полностью оборудован кроватями и обогревателями.

Приюты для чрезвычайных ситуаций доставляются в Украину из чрезвычайных запасов rescEU в Швеции.

Речь идет о временных жилых единицах, которые будут оборудованы душевыми, туалетами, базовыми наборами туалетных принадлежностей и общими местами для сборов или приема пищи.