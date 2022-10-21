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ЕС развернет в Харьковской области 600 временных зимних приютов

Мир 16:10   21.10.2022
Оксана Якушко
ЕС развернет в Харьковской области 600 временных зимних приютов EU flag is seen during a rally in front of a court in support of judical indepencence in Poland. Krakow, Poland on January 18, 2022. Some prominent judges have been suspended from their public office duties after they had protested against the governments overhaul of the judicial system, which has been condemned as a violation of the rule of law by a wide range of international institutions and expert bodies. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images)

Каждый из временных зимних приютов будет иметь кровати и обогреватель.

Европейская комиссия сообщила о новой программе поддержки Украины на время зимы, сообщает Суспільне. На этот проект ЕС выделит дополнительно €175 миллионов гуманитарной помощи, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

«В то время как Россия продолжает усиливать свои жестокие нападения на Украину, в частности, нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, я стою здесь в Киеве и повторяю, что ЕС как никогда отдан своей поддержке Украины. Предстоящая зима, вероятно, принесет большие вызовы Украине, и мы должны быть готовы», — заявил еврокомиссар по управлению кризисами Янез Ленарчич во время визита в Киев.

Мощности временного убежища немедленно развернут в трех разных областях Украины: в Ровенской области, в районе Бучи и в Харьковской области.

В качестве первого пилотного проекта ЕС разворачивает 500 временных приютов в Ровенской области, 550 в Бучанском районе (в дополнение к 1000 койкам) и 600 в Харьковской области в Украине.

Каждый пункт сможет принять до пяти человек и полностью оборудован кроватями и обогревателями.

Приюты для чрезвычайных ситуаций доставляются в Украину из чрезвычайных запасов rescEU в Швеции.

Речь идет о временных жилых единицах, которые будут оборудованы душевыми, туалетами, базовыми наборами туалетных принадлежностей и общими местами для сборов или приема пищи.

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Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 16:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЕС развернет в Харьковской области 600 временных зимних приютов".