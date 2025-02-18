Украина заслуживает мира через силу — Урсула фон дер Ляйен

В Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности. Европа полностью отвечает за свою часть военной помощи Украине. В то же время нам необходимо усиление обороны в Европе.