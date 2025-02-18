Украина заслуживает мира через силу — Урсула фон дер Ляйен
Фото: president.gov.ua
В Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности. Европа полностью отвечает за свою часть военной помощи Украине. В то же время нам необходимо усиление обороны в Европе.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, еврокомиссия, ЕС, мир, переговоры;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Украина заслуживает мира через силу — Урсула фон дер Ляйен»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 09:27;
Корреспондент Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности. Европа…".