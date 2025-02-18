Live
  • Вт 18.02.2025
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.56
  • EUR 43.52

Украина заслуживает мира через силу — Урсула фон дер Ляйен

Мир 09:27   18.02.2025
Урсула фон дер Ляйен
глава Европейской комиссии
Украина заслуживает мира через силу — Урсула фон дер Ляйен Фото: president.gov.ua

В Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности. Европа полностью отвечает за свою часть военной помощи Украине. В то же время нам необходимо усиление обороны в Европе.

Автор: Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии
Популярно
О чем договорились США и РФ в Саудовской Аравии — версия Госдепа (дополнено)
О чем договорились США и РФ в Саудовской Аравии — версия Госдепа (дополнено)
18.02.2025, 15:03
Новости Харькова — главное за 18 февраля: пострадавшие из-за обстрелов, бои
Новости Харькова — главное за 18 февраля: пострадавшие из-за обстрелов, бои
18.02.2025, 14:32
Сколько нашлось желающих подписать новый годовой контракт – данные Минобороны
Сколько нашлось желающих подписать новый годовой контракт – данные Минобороны
18.02.2025, 11:10
Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии
Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии
17.02.2025, 16:25
В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
17.02.2025, 20:25
Хотел продать гранаты и пистолет на Харьковщине: что нашли дома у фигуранта
Хотел продать гранаты и пистолет на Харьковщине: что нашли дома у фигуранта
18.02.2025, 15:34

Новости по теме:

12:03
Нормального мало — политолог про попытку США продавить Украину и восторг Китая
09:27
Украина заслуживает мира через силу — Урсула фон дер Ляйен
09:26
Макрон: Без гарантий безопасности прекращение огня закончится как Минские
16:48
Где атаковал и бил НАРами в течение дня враг на Харьковщине: данные Генштаба
12:09
ОТГВ «Харьков»: более 60 военных потеряла РФ за сутки на севере области

Вы читали новость: «Украина заслуживает мира через силу — Урсула фон дер Ляйен»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 09:27;

  • Корреспондент Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности. Европа…".