Україна заслуговує на мир через силу – Урсула фон дер Ляєн
Фото: president.gov.ua
У Парижі ми підтвердили, що Україна заслуговує на мир через силу. Мир, який поважає її незалежність, суверенітет, територіальну цілісність з надійними гарантіями безпеки. Європа повністю несе свою частку військової допомоги Україні. Водночас нам потрібне посилення оборони в Європі.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, еврокомиссия, ЕС, мир, переговоры;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 09:27;
Кореспондент Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Парижі ми підтвердили, що Україна заслуговує на мир через силу. Мир, який поважає її незалежність, суверенітет, територіальну цілісність з…".