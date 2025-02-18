Україна заслуговує на мир через силу – Урсула фон дер Ляєн

У Парижі ми підтвердили, що Україна заслуговує на мир через силу. Мир, який поважає її незалежність, суверенітет, територіальну цілісність з надійними гарантіями безпеки. Європа повністю несе свою частку військової допомоги Україні. Водночас нам потрібне посилення оборони в Європі.