В Купянске запустят несколько предприятий, чтобы у людей была работа
В деоккупированном городе Купянск Харьковской области со светом уже 8 тысяч потребителей, а в поселке Купянск-Узловой, где проживают более 4 тысяч человек, восстановили газоснабжение.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов по итогам визита в Купянский район. Также, по его информации:
— В Купянске восстанавливают инфраструктуру и работу коммунальных предприятий.
— В Купянске заработала поликлиника, где бесплатно оказывают первичную медицинскую помощь. Также функционирует городская больница, в которой параллельно проводятся восстановительные работы.
— В районе продолжается разминирование территории, что позволяет запускать электро- и газоснабжение.
— Для обследования и дальнейшего восстановления поврежденных мостов и переправ были привлечены подрядные организации. Через реку Оскол, в частности, доставляются гуманитарные грузы.
— В планах запустить работу нескольких предприятий, чтобы люди, которые постепенно возвращаются, имели работу.
Как отметил заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха, фактически ни у одного коммунального предприятия Купянска не осталось собственной техники — ее повредили или похитили оккупанты.Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: купянск, поликлиника, свет, синєгубов, синегубов, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 21:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске запустят несколько предприятий, чтобы у людей была работа".