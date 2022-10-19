В Купянске запустят несколько предприятий, чтобы у людей была работа

В деоккупированном городе Купянск Харьковской области со светом уже 8 тысяч потребителей, а в поселке Купянск-Узловой, где проживают более 4 тысяч человек, восстановили газоснабжение.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов по итогам визита в Купянский район. Также, по его информации:

— В Купянске восстанавливают инфраструктуру и работу коммунальных предприятий.

— В Купянске заработала поликлиника, где бесплатно оказывают первичную медицинскую помощь. Также функционирует городская больница, в которой параллельно проводятся восстановительные работы.

— В районе продолжается разминирование территории, что позволяет запускать электро- и газоснабжение.

— Для обследования и дальнейшего восстановления поврежденных мостов и переправ были привлечены подрядные организации. Через реку Оскол, в частности, доставляются гуманитарные грузы.

— В планах запустить работу нескольких предприятий, чтобы люди, которые постепенно возвращаются, имели работу.

Как отметил заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха, фактически ни у одного коммунального предприятия Купянска не осталось собственной техники — ее повредили или похитили оккупанты.