Российская ДРГ попыталась прорваться через границу на севере Харьковщины
На севере Харьковской области попыталась перейти границу вражеская диверсионно-разведывательная группа, но украинские защитники отбили эту атаку.
Об этом заместитель главы Харьковской ОВА Роман Семенуха сообщил в эфире национального марафона.
«Харьков относительно сегодня спокойно, на фоне вчерашних ракетных обстрелов. Сегодня относительно спокойно, поскольку продолжаются боевые действия не просто в Купянском районе, не просто на севере Харьковщины. Была попытка вражеской ДРГ зайти на севере с государственной границы, из РФ. Атака отбита, но перманентные артиллерийские обстрелы, к сожалению, продолжаются. И продолжается деоккупация от захватнических войск Харьковщины», — отметил Семенуха.
Он рассказал, что сегодня вместе с главой ОВА Олегом Синегубовым выезжал в Купянск.
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«Ситуация очень непростая. Все повреждено, все разграблено. Фактически ни у одного коммунального предприятия города Купянск не осталось собственной техники. Разрушен центр, электричество уже восстановили. Массовые преступления. Картина очень печальная», — добавил он.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дрг, семенуха, Харьков, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 20:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская ДРГ попыталась прорваться через границу на севере Харьковщины".