Російська ДРГ спробувала прорватися через кордон на півночі Харківщини

На півночі Харківської області спробувала перейти кордон ворожа диверсійно-розвідувальна група, але українські захисники відбили цю атаку.

Про це повідомив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха в етері національного марафону.

“Харків відносно сьогодні спокійно, на фоні вчорашніх ракетних обстрілів. Сьогодні відносно спокійно, оскільки тривають бойові дії не просто в Куп’янському районі, не просто на півночі Харківщини. Була спроба ворожої ДРГ зайти на півночі з державного кордону, з РФ. Атака відбита, але перманентні артилерійські обстріли, на жаль, продовжуються. І продовжується деокупація від загарбницьких військ Харківщини”, – зазначив Семенуха.

Він розповів, що сьогодні разом із головою ОВА Олегом Синєгубовим виїжджав до Куп’янська.

“Ситуація дуже непроста. Усе пошкоджено, усе пограбовано. Фактично у жодного комунального підприємства міста Куп’янськ не лишилося власної техніки. Зруйнований центр, електрику вже відновили. Масові злочини. Картина дуже сумна”, – додав він.