Російська ДРГ спробувала прорватися через кордон на півночі Харківщини
На півночі Харківської області спробувала перейти кордон ворожа диверсійно-розвідувальна група, але українські захисники відбили цю атаку.
Про це повідомив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха в етері національного марафону.
“Харків відносно сьогодні спокійно, на фоні вчорашніх ракетних обстрілів. Сьогодні відносно спокійно, оскільки тривають бойові дії не просто в Куп’янському районі, не просто на півночі Харківщини. Була спроба ворожої ДРГ зайти на півночі з державного кордону, з РФ. Атака відбита, але перманентні артилерійські обстріли, на жаль, продовжуються. І продовжується деокупація від загарбницьких військ Харківщини”, – зазначив Семенуха.
Він розповів, що сьогодні разом із головою ОВА Олегом Синєгубовим виїжджав до Куп’янська.
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“Ситуація дуже непроста. Усе пошкоджено, усе пограбовано. Фактично у жодного комунального підприємства міста Куп’янськ не лишилося власної техніки. Зруйнований центр, електрику вже відновили. Масові злочини. Картина дуже сумна”, – додав він.Категорії: Події, Харків; Теги: дрг, семенуха, Харків, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 20:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська ДРГ спробувала прорватися через кордон на півночі Харківщини".