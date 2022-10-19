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Російська ДРГ спробувала прорватися через кордон на півночі Харківщини

Події 20:11   19.10.2022
Олена Нагорна
Російська ДРГ спробувала прорватися через кордон на півночі Харківщини

На півночі Харківської області спробувала перейти кордон ворожа диверсійно-розвідувальна група, але українські захисники відбили цю атаку.

Про це повідомив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха в етері національного марафону.

“Харків відносно сьогодні спокійно, на фоні вчорашніх ракетних обстрілів. Сьогодні відносно спокійно, оскільки тривають бойові дії не просто в Куп’янському районі, не просто на півночі Харківщини. Була спроба ворожої ДРГ зайти на півночі з державного кордону, з РФ. Атака відбита, але перманентні артилерійські обстріли, на жаль, продовжуються. І продовжується деокупація від загарбницьких військ Харківщини”, – зазначив Семенуха.

Він розповів, що сьогодні разом із головою ОВА Олегом Синєгубовим виїжджав до Куп’янська.

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“Ситуація дуже непроста. Усе пошкоджено, усе пограбовано. Фактично у жодного комунального підприємства міста Куп’янськ не лишилося власної техніки. Зруйнований центр, електрику вже відновили. Масові злочини. Картина дуже сумна”, – додав він.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 20:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська ДРГ спробувала прорватися через кордон на півночі Харківщини".