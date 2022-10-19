Сили оборони відбили дві атаки ворога на Харківщині – Генштаб
Російські окупанти, які втекли з Харківської області, все ж таки намагаються робити спроби атакувати на окремих напрямках, інформує Генштаб ЗСУ.
“За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Огурцово та Дворічна Харківської області”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.
Зазначимо, що Огурцово знаходиться біля самого кордону з РФ – у районі Вовчанська. Дворічна – неподалік кордону на півночі та лінії фронту сході.
Окрім спроб вести наступальні дії, ворог продовжує обстріл населених пунктів Харківщини. 18 жовтня під ракетним обстрілом опинився Харків, нагадали у Генштабі.
Дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”: Ранковий обстріл Харкова: одна з ракет впала на город жителя Жихоря (сюжет)
Крім того, противник вів обстріли з мінометів та артилерії – по прикордонних та прифронтових населених пунктах.
“Противник здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє; на Куп’янському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Гряниківка, Кам’янка, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка”, – перерахували в Генштабі ЗСУ.Категорії: Події, Харків; Теги: атака, війна, генштаб, обстріли, сводка; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Сили оборони відбили дві атаки ворога на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 07:26;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони відбили дві атаки ворога на Харківщині – Генштаб".