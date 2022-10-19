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Сили оборони відбили дві атаки ворога на Харківщині – Генштаб

Події 07:26   19.10.2022
Алексей Наумов
Сили оборони відбили дві атаки ворога на Харківщині – Генштаб

Російські окупанти, які втекли з Харківської області, все ж таки намагаються робити спроби атакувати на окремих напрямках, інформує Генштаб ЗСУ.

“За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Огурцово та Дворічна Харківської області”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

Зазначимо, що Огурцово знаходиться біля самого кордону з РФ – у районі Вовчанська. Дворічна – неподалік кордону на півночі та лінії фронту сході.

Дворічна на Харківщині

Окрім спроб вести наступальні дії, ворог продовжує обстріл населених пунктів Харківщини. 18 жовтня під ракетним обстрілом опинився Харків, нагадали у Генштабі.

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Крім того, противник вів обстріли з мінометів та артилерії – по прикордонних та прифронтових населених пунктах.

“Противник здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє; на Куп’янському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Гряниківка, Кам’янка, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка”, – перерахували в Генштабі ЗСУ.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 07:26;

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