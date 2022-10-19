Силы обороны отбили две атаки врага в Харьковской области — Генштаб

Российские оккупанты, бежавшие из Харьковской области, все же пытаются предпринимать попытки атаковать на отдельных направлениях.

«За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огурцово и Двуречная Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба.

Отметим, что Огурцово находится у самой границы с РФ — в районе Волчанска. Двуречная — неподалеку от границы на севере и линии фронта на востоке.

Помимо попыток вести наступательные действия, враг продолжает обстрелы населенных пунктов Харьковщины. 18 октября под ракетным обстрелом оказался Харьков, напомнили в Генштабе.

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Кроме того, противник вел обстрелы из минометов и артиллерии — по приграничным и прифронтовым населенным пунктам.

«Противник совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелечья и Хатнее; на Купянском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Гряниковка, Каменка, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка», — перечислили в Генштабе ВСУ.