Силы обороны отбили две атаки врага в Харьковской области — Генштаб
Российские оккупанты, бежавшие из Харьковской области, все же пытаются предпринимать попытки атаковать на отдельных направлениях.
«За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огурцово и Двуречная Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба.
Отметим, что Огурцово находится у самой границы с РФ — в районе Волчанска. Двуречная — неподалеку от границы на севере и линии фронта на востоке.
Помимо попыток вести наступательные действия, враг продолжает обстрелы населенных пунктов Харьковщины. 18 октября под ракетным обстрелом оказался Харьков, напомнили в Генштабе.
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Кроме того, противник вел обстрелы из минометов и артиллерии — по приграничным и прифронтовым населенным пунктам.
«Противник совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелечья и Хатнее; на Купянском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Гряниковка, Каменка, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка», — перечислили в Генштабе ВСУ.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, война, генштаб, обстрелы, сводка; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 07:26;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны отбили две атаки врага в Харьковской области — Генштаб".