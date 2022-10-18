Утренний обстрел Харькова: одна из ракет упала на огород жителя Жихоря (сюжет)

Одна из восьми вражеских ракет С-300, запущенных оккупантами по Харькову утром 18 октября, упала в десятке метров от частных домов в районе Жихоря, прямо на огород жителя. Взрыва не было: ракета не разорвалась, поэтому максимум, что она смогла натворить — образовать возле яблонь яму. Корреспонденты МГ «Объектив» побывали на месте и пообщались с жителями.

Валентина, харьковчанка

Мы думали, что оно бог знает где, а оно вот рядом обнаружилось. Жуть.



Валентина показывает на огород своего соседа. Утром россияне обстреляли Харьков ракетами, одна из них упала в десятке метров от жилых домов в районе Жихоря.

Валентина, харьковчанка

Проснулась, взрывы, взрывы. Выскочила на улицу, оно бахкает. Я не знаю, что мне делать. Я испугалась. Гудит, крыша как взлетела, думаю крыши уже нет. Потом трошки постояла в этом коридорчике маленьком, как заходить. Накинула на себя, немножко одела, вышла.

Как и Валентина, возле домов собрались и другие соседи. Гадали, куда же упала ракета. Но искать ее не стали, а сразу вызвали полицию и ГСЧС. Специалисты нашли неразорвавшуюся ракету на огороде Павла — соседа Валентины. Мужчина делится: в момент обстрела находился дома, как вдруг услышал звук, похожий на полет вертолета.

Павел Коваль, харьковчанин

Звук, как вертолет летит, потом как хлопнуло, дом затрясся. И все, и затихло. Саня видел, когда летела, сосед. Крутилась, говорит, тут.

Поскольку взрыва не было, максимум, что смогла натворить большая российская ракета — образовать возле яблонь Павла яму. К счастью, радуется мужчина, не прилетело во двор. Специалисты ракету обезвредили, все, что здесь осталось — не является взрывоопасным, его заберут позже. По данным прокуратуры, примерно в 8:30 утра оккупанты выпустили по Харькову 8 ракет С-300 из Белгородской области.