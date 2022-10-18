Обстрел Харькова: ракеты ударили у входа в жилой дом (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили об ударах по двум районам Харькова восемью ракетами с территории Белгородской области. Под обстрел попали жилой квартал и склады с продуктами.

«Около 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по двум районам Харькова. В Слободском районе обломки сбитой ракеты упали на асфальтное покрытие у входа в жилой многоэтажный дом. В Основянском районе под ударом оккупантов оказались многочисленные складские помещения с продуктами питания и частные автомобили», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По предварительным данным прокуроров, в Харьков 18 октября прилетело восемь ракет С-300 с территории Белгородской области РФ.

Места «прилетов» уже осмотрели, по фактам проводят два досудебных расследования по статье «нарушение законов и обычаев войны».