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Обстрел Харькова: ракеты ударили у входа в жилой дом (фото)

Происшествия 12:01   18.10.2022
Оксана Горун
Обстрел Харькова: ракеты ударили у входа в жилой дом (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили об ударах по двум районам Харькова восемью ракетами с территории Белгородской области. Под обстрел попали жилой квартал и склады с продуктами.

«Около 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по двум районам Харькова. В Слободском районе обломки сбитой ракеты упали на асфальтное покрытие у входа в жилой многоэтажный дом. В Основянском районе под ударом оккупантов оказались многочисленные складские помещения с продуктами питания и частные автомобили», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Последствия обстрела Харькова 18 октября - фото прокуратуры

По предварительным данным прокуроров, в Харьков 18 октября прилетело восемь ракет С-300 с территории Белгородской области РФ.

Последствия обстрела Харькова 18 октября - фото прокуратуры 2

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Последствия обстрела Харькова 18 октября - фото прокуратуры 3

Места «прилетов» уже осмотрели, по фактам проводят два досудебных расследования по статье «нарушение законов и обычаев войны».

Последствия обстрела Харькова 18 октября - фото прокуратуры 4

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 12:01;

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