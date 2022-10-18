Обстрел Харькова: ракеты ударили у входа в жилой дом (фото)
В Харьковской областной прокуратуре сообщили об ударах по двум районам Харькова восемью ракетами с территории Белгородской области. Под обстрел попали жилой квартал и склады с продуктами.
«Около 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по двум районам Харькова. В Слободском районе обломки сбитой ракеты упали на асфальтное покрытие у входа в жилой многоэтажный дом. В Основянском районе под ударом оккупантов оказались многочисленные складские помещения с продуктами питания и частные автомобили», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
По предварительным данным прокуроров, в Харьков 18 октября прилетело восемь ракет С-300 с территории Белгородской области РФ.
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Места «прилетов» уже осмотрели, по фактам проводят два досудебных расследования по статье «нарушение законов и обычаев войны».
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прокуратура, ракети, ракеты, С-300; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 12:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрел Харькова: ракеты ударили у входа в жилой дом (фото)".