Обстріл Харкова: ракети вдарили біля входу до житлового будинку (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили про удари по двох районах Харкова вісьмома ракетами з території Бєлгородської області. Під обстріл потрапили житловий квартал та склади з продуктами.

“Близько 8:20 російські військові завдали ракетного удару по двох районах Харкова. У Слобідському районі уламки збитої ракети впали на асфальтове покриття біля входу до житлового багатоповерхового будинку. У Основ’янському районі під ударом окупантів опинилися численні складські приміщення з продуктами харчування та приватні автомобілі”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними прокурорів, до Харкова 18 жовтня прилетіло вісім ракет С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Місця “прильотів” уже оглянули, за фактами проводять два досудові розслідування за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.