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Обстріл Харкова: ракети вдарили біля входу до житлового будинку (фото)

Події 12:01   18.10.2022
Оксана Горун
Обстріл Харкова: ракети вдарили біля входу до житлового будинку (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили про удари по двох районах Харкова вісьмома ракетами з території Бєлгородської області. Під обстріл потрапили житловий квартал та склади з продуктами.

“Близько 8:20 російські військові завдали ракетного удару по двох районах Харкова. У Слобідському районі уламки збитої ракети впали на асфальтове покриття біля входу до житлового багатоповерхового будинку. У Основ’янському районі під ударом окупантів опинилися численні складські приміщення з продуктами харчування та приватні автомобілі”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Наслідки обстрілу Харкова 18 жовтня – фото прокуратури

За попередніми даними прокурорів, до Харкова 18 жовтня прилетіло вісім ракет С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Наслідки обстрілу Харкова 18 жовтня - фото прокуратури 2

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Наслідки обстрілу Харкова 18 жовтня - фото прокуратури 3

Місця “прильотів” уже оглянули, за фактами проводять два досудові розслідування за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.

Наслідки обстрілу Харкова 18 жовтня - фото прокуратури 4

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 12:01;

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