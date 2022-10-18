Обстріл Харкова: ракети вдарили біля входу до житлового будинку (фото)
У Харківській обласній прокуратурі повідомили про удари по двох районах Харкова вісьмома ракетами з території Бєлгородської області. Під обстріл потрапили житловий квартал та склади з продуктами.
“Близько 8:20 російські військові завдали ракетного удару по двох районах Харкова. У Слобідському районі уламки збитої ракети впали на асфальтове покриття біля входу до житлового багатоповерхового будинку. У Основ’янському районі під ударом окупантів опинилися численні складські приміщення з продуктами харчування та приватні автомобілі”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
За попередніми даними прокурорів, до Харкова 18 жовтня прилетіло вісім ракет С-300 з території Бєлгородської області РФ.
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Місця “прильотів” уже оглянули, за фактами проводять два досудові розслідування за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.
Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, прокуратура, ракети, С-300; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 12:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріл Харкова: ракети вдарили біля входу до житлового будинку (фото)".