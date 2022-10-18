Ранковий обстріл Харкова: одна з ракет упала на город жителя Жихора (сюжет)

Одна з восьми ворожих ракет С-300, запущених окупантами Харкова вранці 18 жовтня, впала за десяток метрів від приватних будинків у районі Жихора, просто на город жителя. Вибуху не було: ракета не розірвалася, тож максимум, що вона змогла накоїти – утворити біля яблунь яму. Кореспонденти МГ “Об’єктив” побували на місці та поспілкувалися з мешканцями.

Валентина, харків’янка

Ми думали, що воно бог знає де, а воно ось поряд виявилося. Жах.



Валентина показує на город свого сусіда. Зранку росіяни обстріляли Харків ракетами, одна із них впала за десяток метрів від житлових будинків в районі Жихора.

Валентина, харків’янка

Прокинулась, вибухи, вибухи. Вискочила надвір, воно бахкає. Я не знаю, що мені робити. Я злякалась. Гудить, дах як злетів. Думаю, даху вже немає. Потім трохи постояла в цьому маленькому коридорчику, як заходити. Накинула на себе, трохи одягла, вийшла.

Як і Валентина, біля будинків позбиралися й інші сусіди. Гадали, куди ж впала ракета. Та шукати її не стали, а відразу викликали поліцію та ДСНС. Фахівці знайшли нерозірвану ракету на городі Павла – сусіда Валентини. Чоловік ділиться: в момент обстрілу перебував вдома, аж раптом почув звук, схожий на політ гвинтокрила.

Павло Коваль, харків’янин

Звук, як вертоліт летить, потім як ляснуло, хата затряслася. І все, і затихло. Саня бачив, коли летіла, сусід. Крутилася, каже, тут.

Оскільки вибуху не було, максимум, що змогла накоїти велика російська ракета – утворити біля яблунь Павла яму. На щастя, радіє чоловік, не прилетіло на подвір’я. Фахівці ракету знешкодили, все, що тут залишилося – не є вибухонебезпечним, його заберуть пізніше. За даними прокуратури, приблизно о 8:30 ранку окупанти випустили Харковом 8 ракет С-300 з Бєлгородської області.