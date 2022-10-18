Ранковий обстріл Харкова: одна з ракет упала на город жителя Жихора (сюжет)
Одна з восьми ворожих ракет С-300, запущених окупантами Харкова вранці 18 жовтня, впала за десяток метрів від приватних будинків у районі Жихора, просто на город жителя. Вибуху не було: ракета не розірвалася, тож максимум, що вона змогла накоїти – утворити біля яблунь яму. Кореспонденти МГ “Об’єктив” побували на місці та поспілкувалися з мешканцями.
Валентина, харків’янка
Ми думали, що воно бог знає де, а воно ось поряд виявилося. Жах.
Валентина показує на город свого сусіда. Зранку росіяни обстріляли Харків ракетами, одна із них впала за десяток метрів від житлових будинків в районі Жихора.
Валентина, харків’янка
Прокинулась, вибухи, вибухи. Вискочила надвір, воно бахкає. Я не знаю, що мені робити. Я злякалась. Гудить, дах як злетів. Думаю, даху вже немає. Потім трохи постояла в цьому маленькому коридорчику, як заходити. Накинула на себе, трохи одягла, вийшла.
Як і Валентина, біля будинків позбиралися й інші сусіди. Гадали, куди ж впала ракета. Та шукати її не стали, а відразу викликали поліцію та ДСНС. Фахівці знайшли нерозірвану ракету на городі Павла – сусіда Валентини. Чоловік ділиться: в момент обстрілу перебував вдома, аж раптом почув звук, схожий на політ гвинтокрила.
Павло Коваль, харків’янин
Звук, як вертоліт летить, потім як ляснуло, хата затряслася. І все, і затихло. Саня бачив, коли летіла, сусід. Крутилася, каже, тут.
Оскільки вибуху не було, максимум, що змогла накоїти велика російська ракета – утворити біля яблунь Павла яму. На щастя, радіє чоловік, не прилетіло на подвір’я. Фахівці ракету знешкодили, все, що тут залишилося – не є вибухонебезпечним, його заберуть пізніше. За даними прокуратури, приблизно о 8:30 ранку окупанти випустили Харковом 8 ракет С-300 з Бєлгородської області.Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: вибухи, обстріл, ракети, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 22:13;
Кореспондент Артем Листопад, Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранковий обстріл Харкова: одна з ракет упала на город жителя Жихора (сюжет)".