У Куп’янську запустять кілька підприємств, щоб у людей була робота

У деокупованому місті Куп’янськ Харківської області зі світлом вже 8 тисяч споживачів, а в селищі Куп’янськ-Вузлове, де проживають понад 4 тисячі людей, відновили газопостачання.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов за підсумками візиту до Куп’янського району. Також, за його інформацією:

– У Куп’янську відновлюють інфраструктуру та роботу комунальних підприємств.

– У Куп’янську запрацювала поліклініка, де безкоштовно надають первинну медичну допомогу. Також функціонує міська лікарня, де паралельно проводяться відновлювальні роботи.

– У районі продовжується розмінування території, що дозволяє запускати електро- та газопостачання.

– Для обстеження та подальшого відновлення пошкоджених мостів та переправ було залучено підрядні організації. Через річку Оскіл, зокрема, доправляють гуманітарні вантажі.

– У планах запустити роботу кількох підприємств, аби люди, які поступово повертаються, мали роботу.

Як зазначив заступник голови ХОВА Роман Семенуха, фактично в жодного комунального підприємства Куп’янська не залишилося власної техніки – її пошкодили чи викрали окупанти.