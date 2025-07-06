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Новости Харькова — главное за 6 июля: город атаковали «Шахеды», пожары

Происшествия 02:29   06.07.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 6 июля: город атаковали «Шахеды», пожары Фото: Генштаб ВСУ

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

02:29

По Харькову ударили российские БпЛА

В Харькове, начиная с часу ночи 6 июля, прогремела серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилетах» в Шевченковском районе города. На местах возникли пожары. Информация о пострадавших не поступала.

Мэр города Игорь Терехов проинформировал также об ударе по частному сектору в Новобаварском районе.

Подробнее.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 02:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".