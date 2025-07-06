Новости Харькова — главное за 6 июля: город атаковали «Шахеды», пожары
Фото: Генштаб ВСУ
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
02:29
По Харькову ударили российские БпЛА
В Харькове, начиная с часу ночи 6 июля, прогремела серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилетах» в Шевченковском районе города. На местах возникли пожары. Информация о пострадавших не поступала.
Мэр города Игорь Терехов проинформировал также об ударе по частному сектору в Новобаварском районе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, пожары, прилеты, синегубов, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 02:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".