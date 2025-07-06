Новости Харькова — главное за 6 июля: город атаковали «Шахеды», пожары

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02:29

По Харькову ударили российские БпЛА

В Харькове, начиная с часу ночи 6 июля, прогремела серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилетах» в Шевченковском районе города. На местах возникли пожары. Информация о пострадавших не поступала.

Мэр города Игорь Терехов проинформировал также об ударе по частному сектору в Новобаварском районе.

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