Шесть боев идут на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ
С начала суток и по состоянию на 16:00 военные РФ атаковали на Южно-Слобожанском направлении девять раз, информирует Генштаб ВСУ.
Украинские подразделения уже отбили три атаки оккупантов в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Амбарное, Волчанск и в сторону населенного пункта Хатнее. Еще шесть боев продолжаются.
На Купянском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка и Зеленый Гай. Все штурмы защитники отбили.
На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, ВС РФ осуществили 21 атаку, в частности в районах населенных пунктов Червоный Став и Новый Мир на Харьковщине.
Напомним, на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях за минувшие сутки ВС РФ атаковали 15 раз, информировал Генштаб ВСУ в утренней сводке.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 16:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток и по состоянию на 16:00 военные РФ атаковали на Южно-Слобожанском направлении девять раз, информирует Генштаб ВСУ.".