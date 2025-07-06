Шесть боев идут на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ

С начала суток и по состоянию на 16:00 военные РФ атаковали на Южно-Слобожанском направлении девять раз, информирует Генштаб ВСУ.

Украинские подразделения уже отбили три атаки оккупантов в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Амбарное, Волчанск и в сторону населенного пункта Хатнее. Еще шесть боев продолжаются.

На Купянском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка и Зеленый Гай. Все штурмы защитники отбили.

На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, ВС РФ осуществили 21 атаку, в частности в районах населенных пунктов Червоный Став и Новый Мир на Харьковщине.

Напомним, на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях за минувшие сутки ВС РФ атаковали 15 раз, информировал Генштаб ВСУ в утренней сводке.