Шість боїв тривають на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ
З початку доби та станом на 16:00 військові РФ атакували на Південно-Слобожанському напрямку дев’ять разів, інформує Генштаб ЗСУ.
Українські підрозділи вже відбили три атаки окупантів в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє. Ще шість боїв тривають.
На Куп’янському напрямку супротивник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка та Зелений Гай. Всі штурми захисники відбили.
На Лиманському напрямку, який охоплює частини трьох областей, ЗС РФ здійснили 21 атаку, зокрема в районах населених пунктів Червоний Став і Новий Мир на Харківщині.
Нагадаємо, на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках за минулу добу ЗС РФ атакували 15 разів, інформував Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 16:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби та станом на 16:00 військові РФ атакували на Південно-Слобожанському напрямку дев’ять разів, інформує Генштаб ЗСУ.".