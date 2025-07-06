Шість боїв тривають на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ

З початку доби та станом на 16:00 військові РФ атакували на Південно-Слобожанському напрямку дев’ять разів, інформує Генштаб ЗСУ.

Українські підрозділи вже відбили три атаки окупантів в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє. Ще шість боїв тривають.

На Куп’янському напрямку супротивник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка та Зелений Гай. Всі штурми захисники відбили.



На Лиманському напрямку, який охоплює частини трьох областей, ЗС РФ здійснили 21 атаку, зокрема в районах населених пунктів Червоний Став і Новий Мир на Харківщині.

Нагадаємо, на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках за минулу добу ЗС РФ атакували 15 разів, інформував Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.