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Шість боїв тривають на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ

Фронт 16:42   06.07.2025
Олена Нагорна
Шість боїв тривають на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби та станом на 16:00 військові РФ атакували на Південно-Слобожанському напрямку дев’ять разів, інформує Генштаб ЗСУ.

Українські підрозділи вже відбили три атаки окупантів в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє. Ще шість боїв тривають.

На Куп’янському напрямку супротивник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка та Зелений Гай. Всі штурми захисники відбили.

На Лиманському напрямку, який охоплює частини трьох областей, ЗС РФ здійснили 21 атаку, зокрема в районах населених пунктів Червоний Став і Новий Мир на Харківщині.

Нагадаємо, на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках за минулу добу ЗС РФ атакували 15 разів, інформував  Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Читайте також: Війська РФ просунулися на Харківщині, але не поблизу кордону – ISW

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 16:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби та станом на 16:00 військові РФ атакували на Південно-Слобожанському напрямку дев’ять разів, інформує Генштаб ЗСУ.".