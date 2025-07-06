Новини Харкова – головне за 6 липня: місто атакували “шахеди”, пожежі
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
02:29
По Харкову вдарили російські БпЛА
У Харкові, починаючи з першої години ночі 6 липня, прогриміла серія вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про “прильоти” в Шевченківському районі міста. На місцях виникли пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.
Мер міста Ігор Терехов поінформував також про удар по приватному сектору в Новобаварському районі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, ночь, пожежа, прилеты, сінєгубов, терехов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 02:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".