Live
  • Нд 06.07.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.72
  • EUR 49.18

Новини Харкова – головне за 6 липня: місто атакували “шахеди”, пожежі

Події 02:29   06.07.2025
Оксана Горун
Новини Харкова – головне за 6 липня: місто атакували “шахеди”, пожежі

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

02:29

По Харкову вдарили російські БпЛА

У Харкові, починаючи з першої години ночі 6 липня, прогриміла серія вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про “прильоти” в Шевченківському районі міста. На місцях виникли пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.

Мер міста Ігор Терехов поінформував також про удар по приватному сектору в Новобаварському районі.

Докладніше.

Читайте також: Знайшлася управа на “шахеди”: огляд фронту на Харківщині (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харків атакують “шахеди”: серія вибухів у місті (оновлено)
Харків атакують “шахеди”: серія вибухів у місті (оновлено)
06.07.2025, 02:20
Новини Харкова – головне за 6 липня: місто атакували “шахеди”, пожежі
Новини Харкова – головне за 6 липня: місто атакували “шахеди”, пожежі
06.07.2025, 02:29
Знайшлася управа на “шахеди”: огляд фронту на Харківщині (відео)
Знайшлася управа на “шахеди”: огляд фронту на Харківщині (відео)
05.07.2025, 21:07
Навіщо росіянам Мілове та інші атаки на кордоні Харківщини – аналітик (відео)
Навіщо росіянам Мілове та інші атаки на кордоні Харківщини – аналітик (відео)
05.07.2025, 22:15
Трасу на Харківщині завалило уламками після атаки БпЛА (відео)
Трасу на Харківщині завалило уламками після атаки БпЛА (відео)
30.06.2025, 14:51
Небезпечні скиди з “шахедів” на Харківщині: вибухнути може протягом 20 годин
Небезпечні скиди з “шахедів” на Харківщині: вибухнути може протягом 20 годин
05.07.2025, 18:51

Новини за темою:

02:20
Харків атакують “шахеди”: серія вибухів у місті (оновлено)
22:15
Навіщо росіянам Мілове та інші атаки на кордоні Харківщини – аналітик (відео)
20:00
У Харкові буде сонячна неділя: прогноз погоди на 6 липня
18:51
Небезпечні скиди з “шахедів” на Харківщині: вибухнути може протягом 20 годин
17:50
Новини Харкова — головне за 5 липня: Сирський на Харківщині, удари по Чугуєву

Ви читали новину: «Новини Харкова – головне за 6 липня: місто атакували “шахеди”, пожежі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 02:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".