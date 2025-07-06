Новини Харкова – головне за 6 липня: місто атакували “шахеди”, пожежі

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02:29

По Харкову вдарили російські БпЛА

У Харкові, починаючи з першої години ночі 6 липня, прогриміла серія вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про “прильоти” в Шевченківському районі міста. На місцях виникли пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.

Мер міста Ігор Терехов поінформував також про удар по приватному сектору в Новобаварському районі.

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