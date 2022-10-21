ЄС розгорне на Харківщині 600 тимчасових зимових притулків

EU flag is seen during a rally in front of a court in support of judical indepencence in Poland. Krakow, Poland on January 18, 2022. Some prominent judges have been suspended from their public office duties after they had protested against the governments overhaul of the judicial system, which has been condemned as a violation of the rule of law by a wide range of international institutions and expert bodies. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images)

Кожен із тимчасових зимових притулків матиме ліжка та обігрівач.

Європейська комісія повідомила про нову програму підтримки України на час зими, повідомляє Суспільне.

На цей проект ЕС виділить додатково €175 мільйонів гуманітарної допомоги, щоб підтримати найбільш вразливі верстви населення, повідомляє пресслужба Єврокомісії.

«У той час як Росія продовжує посилювати свої жорстокі напади на Україну, зокрема, націлюючись на цивільну інфраструктуру та житлові будинки, я стою тут, у Києві, і повторюю, що ЄС як ніколи відданий своїй підтримці України. Майбутня зима, ймовірно, принесе великі виклики Україні, і ми повинні бути готові», – заявив єврокомісар з питань управління кризами Янез Ленарчіч під час візиту до Києва.

Потужності тимчасового притулку будуть негайно розгорнуті в трьох різних областях України: на Рівненщині, в районі Бучі та на Харківщині.

У якості першого пілотного проекту ЄС розгортає 500 тимчасових притулків у Рівненській області, 550 у Бучанському районі (на додачу до 1000 ліжок) і 600 у Харківській області в Україні.

Кожен пункт зможе прийняти до п’яти людей і повністю обладнаний ліжками та обігрівачами. Притулки для надзвичайних ситуацій доставляються в Україну з надзвичайних запасів rescEU у Швеції.

Йдеться про тимчасові житлові одиниці, які будуть обладнані душовими, туалетами, базовими наборами туалетних приналежностей і спільними місцями для зборів або прийому їжі.