ЄС розгорне на Харківщині 600 тимчасових зимових притулків
Кожен із тимчасових зимових притулків матиме ліжка та обігрівач.
Європейська комісія повідомила про нову програму підтримки України на час зими, повідомляє Суспільне.
На цей проект ЕС виділить додатково €175 мільйонів гуманітарної допомоги, щоб підтримати найбільш вразливі верстви населення, повідомляє пресслужба Єврокомісії.
«У той час як Росія продовжує посилювати свої жорстокі напади на Україну, зокрема, націлюючись на цивільну інфраструктуру та житлові будинки, я стою тут, у Києві, і повторюю, що ЄС як ніколи відданий своїй підтримці України. Майбутня зима, ймовірно, принесе великі виклики Україні, і ми повинні бути готові», – заявив єврокомісар з питань управління кризами Янез Ленарчіч під час візиту до Києва.
Потужності тимчасового притулку будуть негайно розгорнуті в трьох різних областях України: на Рівненщині, в районі Бучі та на Харківщині.
У якості першого пілотного проекту ЄС розгортає 500 тимчасових притулків у Рівненській області, 550 у Бучанському районі (на додачу до 1000 ліжок) і 600 у Харківській області в Україні.
Кожен пункт зможе прийняти до п’яти людей і повністю обладнаний ліжками та обігрівачами. Притулки для надзвичайних ситуацій доставляються в Україну з надзвичайних запасів rescEU у Швеції.
Йдеться про тимчасові житлові одиниці, які будуть обладнані душовими, туалетами, базовими наборами туалетних приналежностей і спільними місцями для зборів або прийому їжі.
Читайте також: У Куп’янську запустять кілька підприємств, щоб люди мали роботуКатегорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: временный приют, ЕС, зима, кровать, обогреватель, помощь, приют, Харьковская область; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 16:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЄС розгорне на Харківщині 600 тимчасових зимових притулків".