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Понад 12 тисяч об’єктів зруйнував ворог у Харкові та області – ОП

Суспільство 19:29   21.10.2022
Елена Нагорная
Понад 12 тисяч об’єктів зруйнував ворог у Харкові та області – ОП

Ворог постійно руйнує Харків та область – загалом пошкоджено 12024 об’єкти.

Серед них 3155 багатоповерхівок, 5410 приватних будинків, 1638 об’єктів життєзабезпечення, 263 заклади охорони здоров’я, 253 заклади культури, 229 шкіл, 195 дитсадків, 23 заклади вищої освіти. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи на 167 об’єктах, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, українські військові звільнили вже 551 населений пункт у Харківській області.

“У деокупованих населених пунктах, де поки ще відсутнє електропостачання, створюється резерв обладнання та палива для альтернативних джерел енергії, виготовляються та закупаються засоби індивідуального обігріву для жителів громад, – сказав заступник керівника ОП”, – розповів він.

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Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 19:29;

  • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 12 тисяч об’єктів зруйнував ворог у Харкові та області – ОП".