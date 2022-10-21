Понад 12 тисяч об’єктів зруйнував ворог у Харкові та області – ОП
Ворог постійно руйнує Харків та область – загалом пошкоджено 12024 об’єкти.
Серед них 3155 багатоповерхівок, 5410 приватних будинків, 1638 об’єктів життєзабезпечення, 263 заклади охорони здоров’я, 253 заклади культури, 229 шкіл, 195 дитсадків, 23 заклади вищої освіти. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи на 167 об’єктах, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, українські військові звільнили вже 551 населений пункт у Харківській області.
“У деокупованих населених пунктах, де поки ще відсутнє електропостачання, створюється резерв обладнання та палива для альтернативних джерел енергії, виготовляються та закупаються засоби індивідуального обігріву для жителів громад, – сказав заступник керівника ОП”, – розповів він.
Читайте також: ЄС розгорне на Харківщині 600 тимчасових зимових притулківКатегорії: Суспільство, Харків; Теги: деоккупация, ОП, руйнування, Тимошенко, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 19:29;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 12 тисяч об’єктів зруйнував ворог у Харкові та області – ОП".