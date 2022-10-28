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Тела трех мирных жителей эксгумировали правоохранители в Купянском районе

Происшествия 19:40   28.10.2022
Елена Нагорная
Тела трех мирных жителей эксгумировали правоохранители в Купянском районе Фото: Сергей Болвинов

Следователи совместно с прокурорами, криминалистами и взрывотехниками провели эксгумацию тел трех гражданских в Купянском районе Харьковской области.

Как сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, два тела были найдены в селе Канцедаловка:

— Один из погибших — мужчина с огнестрельным ранением головы. Свидетели говорят, что в начале сентября его застрелил снайпер. Местные похоронили мужчину рядом с местом убийства. Следователи устанавливают личность.

— 36-летний Максим во время обстрела находился в погребе, погиб от обвала кирпичей на потолке. Мать похоронила его через три дня во дворе.

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— Третье тело нашли в городе Купянск. 60-летняя Наталья погибла в результате обстрелов 21 сентября.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 19:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи совместно с прокурорами, криминалистами и взрывотехниками провели эксгумацию тел трех гражданских в Купянском районе Харьковской области.".