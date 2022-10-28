Тела трех мирных жителей эксгумировали правоохранители в Купянском районе

Следователи совместно с прокурорами, криминалистами и взрывотехниками провели эксгумацию тел трех гражданских в Купянском районе Харьковской области.

Как сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, два тела были найдены в селе Канцедаловка:

— Один из погибших — мужчина с огнестрельным ранением головы. Свидетели говорят, что в начале сентября его застрелил снайпер. Местные похоронили мужчину рядом с местом убийства. Следователи устанавливают личность.

— 36-летний Максим во время обстрела находился в погребе, погиб от обвала кирпичей на потолке. Мать похоронила его через три дня во дворе.

— Третье тело нашли в городе Купянск. 60-летняя Наталья погибла в результате обстрелов 21 сентября.