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Тіла трьох мирних жителів ексгумували правоохоронці в Куп’янському районі

Події 19:40   28.10.2022
Елена Нагорная
Тіла трьох мирних жителів ексгумували правоохоронці в Куп’янському районі

Слідчі спільно з прокурорами, криміналістами та вибухотехніками провели ексгумацію тіл трьох цивільних у Куп’янському районі Харківської області.

Як повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, два тіла було знайдено у селі Канцедалівка:

– Один із загиблих – чоловік із вогнепальним пораненням голови. Свідки кажуть, що на початку вересня його застрелив снайпер. Місцеві поховали чоловіка поряд із місцем вбивства. Слідчі встановлюють особу.

– 36-річний Максим під час обстрілу перебував у погребі, загинув від обвалу цегли на стелі. Мати поховала його за три дні у дворі.

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– Третє тіло знайшли у місті Куп’янськ. 60-річна Наталя загинула внаслідок обстрілу 21 вересня.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 19:40;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі спільно з прокурорами, криміналістами та вибухотехніками провели ексгумацію тіл трьох цивільних у Куп’янському районі Харківської області.".