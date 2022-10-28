Тіла трьох мирних жителів ексгумували правоохоронці в Куп’янському районі
Слідчі спільно з прокурорами, криміналістами та вибухотехніками провели ексгумацію тіл трьох цивільних у Куп’янському районі Харківської області.
Як повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, два тіла було знайдено у селі Канцедалівка:
– Один із загиблих – чоловік із вогнепальним пораненням голови. Свідки кажуть, що на початку вересня його застрелив снайпер. Місцеві поховали чоловіка поряд із місцем вбивства. Слідчі встановлюють особу.
– 36-річний Максим під час обстрілу перебував у погребі, загинув від обвалу цегли на стелі. Мати поховала його за три дні у дворі.
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– Третє тіло знайшли у місті Куп’янськ. 60-річна Наталя загинула внаслідок обстрілу 21 вересня.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 19:40;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі спільно з прокурорами, криміналістами та вибухотехніками провели ексгумацію тіл трьох цивільних у Куп’янському районі Харківської області.".