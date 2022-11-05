«Освободительница Купянска»: история собаки, участвовавшей в зачистке города

За два месяца, прошедших с момента контрнаступления на Харьковщине, с освобожденных территорий эвакуировали более 1300 животных. Их истории МГ «Объектив» рассказала команда «Спасение животных Харьков».

Спасатели животных из Харькова заходят в освобожденные населенные пункты практически следом за ВСУ. Отсюда они эвакуируют и тех животных, которые остались одинокими из-за войны, и тех, кого хозяева ждут в относительной безопасности. Истории отважных волонтеров и спасенных четырехлапых – в сюжете.

Харьковские зооволонтеры за последние два месяца эвакуировали более 1300 четырехлапых с деоккупированных территорий Харьковщины и населенных пунктов Донбасса, подвергающихся интенсивным обстрелам.

Ярина Винтонюк, представительница ОО «Спасение животных Харьков»

Мы вслед за ВСУ заходим, грубо говоря, в населенные пункты деоккупированые, принимаем заявки от жителей, от бывших жителей этих городов и сел, продолжаем эвакуацию животных. Забираем тех, кого оставили на произвол судьбы.

Но больше всего их поразила история Ляли — так зовут собаку, которая вместе с военными принимала участие в зачистке Купянска.

Ольга Илюнина, представительница ОО «Спасение животных Харьков»

Мы ее прозвали «Ляля – освободительница Купянска», а военные ее прозвали «Ляля – 30 килограммов кабачок».

Вот так военные спасли собаку в период освобождения Купянска. Голодное животное находилось под мостом. После спасения бойцы забрали ее к себе. Со следующего дня Ляля с головой ушла в будни военнослужащих. Собака сильно привязалась к военным. С ними ездила на пикапах и пересиживала обстрелы в окопах. Бойцы даже брали ее с собой на зачистку Купянска. Однако через некоторое время собаку пришлось эвакуировать в Харьков и передать волонтерам, чтобы создать ей комфортные условия проживания и найти новую семью. Тогда Ляля впала в депрессию.

Ольга Илюнина, представительница ОО «Спасение животных Харьков»

Они уделяли ей свое время и внимание, давали ей понять, что она не брошена. Для нее был сильный стресс, когда уехали военные, потому что она с ними определенный промежуток времени прожила. Понадобился месяц, чтобы ее, можно сказать, привести в сознание. На самом деле она еще продолжает адаптироваться.

После пережитого собака стала специфической – теперь ей необходимо уделять много времени для морального восстановления. Сейчас она даже не может оставаться в квартире одна или находиться в вольере с другими собаками — нуждается в постоянном человеческом внимании. Сейчас Ляля ищет новую семью.

Ольга Илюнина, представительница ОО «Спасение животных Харьков»

Было много желающих, но не все готовы пойти на то, чтобы пожертвовать своим временем, своей привычной жизнью, чтобы помочь животному адаптироваться.

Подобное с животными происходит регулярно, говорят волонтеры. Большинство эвакуированных собак еще долго привыкают к спокойной жизни.

Ярина Винтонюк, представительница ОО «Спасение животных Харьков»

Животные в разном состоянии. Часть из них нуждалась в медицинской помощи, часть в плохом психологическом состоянии и нуждается в реабилитации. Часть с анорексией и нуждается в восстановлении.

В настоящее время из горячих точек и с деоккупированных территорий животных эвакуируют сотнями. Волонтеры спешат справиться как можно более оперативно, ведь впереди зима. В холодных условиях четырехлапые имеют еще меньше шансов выжить.