“Визволительниця Куп’янська”: історія собаки, що брала участь у зачистці міста

За два місяці, що минули з моменту контрнаступу на Харківщині, зі звільнених територій евакуювали понад 1300 тварин. Їхні історії МГ “Об’єктив” розповіла команда “Порятунок тварин Харків”.

Рятувальники тварин із Харкова заходять до звільнених населених пунктів практично слідом за ЗСУ. Звідси вони евакуюють і тих тварин, які залишилися самотніми через війну, і тих, на кого господарі чекають у відносній безпеці. Історії відважних волонтерів та врятованих чотирилапих – у сюжеті.

Харківські зооволонтери за останні два місяці евакуювали понад 1300 чотирилапих з деокупованих територій Харківщини та населених пунктів Донбасу, які зазнали інтенсивного обстрілу.

Ярина Вінтонюк, представниця ГО “Порятунок тварин Харків”

Ми слідом за ЗСУ заходимо, грубо кажучи, в населені пункти деокуповані, приймаємо заявки від мешканців, від колишніх мешканців цих міст та сіл, продовжуємо евакуацію тварин. Забираємо тих, кого залишили напризволяще.

Але найбільше їх вразила історія Лялі – так звати собаку, яка разом із військовими брала участь у зачистці Куп’янська.

Ольга Ілюніна, представниця ГО “Порятунок тварин Харків”

Ми її прозвали “Ляля – визволительниця Куп’янська”, а військові її прозвали “Ляля – 30 кілограмів кабачок”.

Отак військові врятували собаку в період звільнення Куп’янська. Голодна тварина була під мостом. Після порятунку бійці забрали її до себе. З наступного дня Ляля з головою пішла у будні військовослужбовців. Собака сильно прив’язалася до військових. З ними їздила на пікапах і пересиджувала обстріли в окопах. Бійці навіть брали її із собою на зачистку Куп’янська. Проте через деякий час собаку довелося евакуювати до Харкова та передати волонтерам, щоб створити їй комфортні умови проживання та знайти нову родину. Тоді Ляля впала в депресію.

Ольга Ілюніна, представниця ГО “Порятунок тварин Харків”

Вони приділяли їй свій час та увагу, давали їй зрозуміти, що вона не кинута. Для неї був сильний стрес, коли поїхали військові, бо вона з ними певний проміжок часу прожила. Знадобився місяць, щоб її, можна сказати, привести до тями. Насправді, вона ще продовжує адаптуватися.

Після пережитого собака стала специфічною – тепер їй необхідно приділяти багато часу для морального відновлення. Зараз вона навіть не може залишатися в квартирі одна або перебувати у вольєрі з іншими собаками – потребує постійної людської уваги. Нині Ляля шукає нову родину.

Ольга Ілюніна, представниця ГО “Порятунок тварин Харків”

Було багато охочих, але не всі готові піти на те, щоби пожертвувати своїм часом, своїм звичним життям, щоб допомогти тварині адаптуватися.

Подібне із тваринами відбувається регулярно, кажуть волонтери. Більшість евакуйованих собак ще довго звикають до спокійного життя.

Ярина Вінтонюк, представниця ГО “Порятунок тварин Харків”

Тварини у різному стані. Частина з них потребувала медичної допомоги, частина в поганому психологічному стані й потребує реабілітації. Частина з анорексією та потребує відновлення.

Нині з гарячих точок та з деокупованих територій тварин евакуйовували сотнями. Волонтери поспішають впоратися якомога оперативніше, адже попереду зима. У холодних умовах чотирилапі мають ще менше шансів вижити.