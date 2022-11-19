Обстрелами ВС РФ в Купянске разбита дорога, а в Волчанске — пять домов — ГСЧС

За прошедшие сутки бойцы ГСЧС 9 раз выезжали на тушение пожаров в Харьковской области, ни один из которых не связан с вражескими обстрелами.

«Дважды спасатели выезжали на проверку после вражеских обстрелов. В г. Купянск вражеский снаряд попал в дорожное полотно, повредив его. А в г. Волчанск обстрелами повреждены или разрушены по меньшей мере 5 частных домовладений. Обошлось без пострадавших и пожаров», — рассказывают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Пиротехники в течение суток изъяли и обезвредили 228 взрывоопасных предметов, а также доставили 24 тонны питьевой воды жителям городов Купянск и Изюм.