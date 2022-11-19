Обстрелами ВС РФ в Купянске разбита дорога, а в Волчанске — пять домов — ГСЧС
За прошедшие сутки бойцы ГСЧС 9 раз выезжали на тушение пожаров в Харьковской области, ни один из которых не связан с вражескими обстрелами.
«Дважды спасатели выезжали на проверку после вражеских обстрелов. В г. Купянск вражеский снаряд попал в дорожное полотно, повредив его. А в г. Волчанск обстрелами повреждены или разрушены по меньшей мере 5 частных домовладений. Обошлось без пострадавших и пожаров», — рассказывают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
Пиротехники в течение суток изъяли и обезвредили 228 взрывоопасных предметов, а также доставили 24 тонны питьевой воды жителям городов Купянск и Изюм.
Читайте также: На Салтовке тушили пожар в квартире: погиб мужчина, женщину спасли
Новости по теме:
Вы читали новость: «Обстрелами ВС РФ в Купянске разбита дорога, а в Волчанске — пять домов — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 08:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки бойцы ГСЧС 9 раз выезжали на тушение пожаров в Харьковской области, ни один из которых не связан с вражескими обстрелами.".