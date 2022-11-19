Обстрілами у Куп’янську розбито дорогу, а у Вовчанську – п’ять будинків – ДСНС

Минулої доби бійці ДСНС 9 разів виїжджали на гасіння пожеж у Харківській області, жодна з яких не пов’язана з ворожими обстрілами.

“Двічі рятувальники виїжджали на перевірку після ворожих обстрілів. У м. Куп’янськ ворожий снаряд влучив у дорожнє полотно, пошкодивши його. А в м. Вовчанськ обстрілами пошкоджено або зруйновано щонайменше 5 приватних домоволодінь. Обійшлося без постраждалих та пожеж”, – розповідають у пресслужбі облуправління ДСНС.

Піротехніки протягом доби вилучили та знешкодили 228 вибухонебезпечних предметів, а також доправили 24 тонни питної води мешканцям міст Куп’янськ та Ізюм.