Обстрілами у Куп’янську розбито дорогу, а у Вовчанську – п’ять будинків – ДСНС
Минулої доби бійці ДСНС 9 разів виїжджали на гасіння пожеж у Харківській області, жодна з яких не пов’язана з ворожими обстрілами.
“Двічі рятувальники виїжджали на перевірку після ворожих обстрілів. У м. Куп’янськ ворожий снаряд влучив у дорожнє полотно, пошкодивши його. А в м. Вовчанськ обстрілами пошкоджено або зруйновано щонайменше 5 приватних домоволодінь. Обійшлося без постраждалих та пожеж”, – розповідають у пресслужбі облуправління ДСНС.
Піротехніки протягом доби вилучили та знешкодили 228 вибухонебезпечних предметів, а також доправили 24 тонни питної води мешканцям міст Куп’янськ та Ізюм.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 08:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби бійці ДСНС 9 разів виїжджали на гасіння пожеж у Харківській області, жодна з яких не пов’язана з ворожими обстрілами.".