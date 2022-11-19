Live
  • Субота 19.11.2022
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.77
    • 🟢

На Салтівці гасили пожежу у квартирі: загинув чоловік, жінку врятували

Події 07:57   19.11.2022
Олена Нагорна
На Салтівці гасили пожежу у квартирі: загинув чоловік, жінку врятували

У Харкові на вул. Валентинівській, 11А ввечері 18 листопада сталася пожежа в одній із квартир 9-поверхового будинку, який забрав життя 61-річного чоловіка.

Займання виникло близько 22-ї години через необережність самого загиблого під час куріння, розповідають у пресслужбі облуправління ДСНС.

Надзвичайники виявили у задимленій квартирі 43-річну жінку та врятували її, вивівши на свіже повітря. У квартирі горіли домашні речі на площі 4 квадратні метри. О 23:10 вогонь ліквідували.

Читайте також:  У Харкові надзвичайники загасили масштабну пожежу у двоповерхівці (фото)

 

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:18
Відпочити від негативу: гарбузова алея з’явилася в селищі на Харківщині
21:58
У суботу на Харківщині продовжаться віялові відключення світла – Укренерго
21:16
Харківщина – найбільш забруднена мінами та снарядами область – Синєгубов
20:54
Учителька з деокупованого села на Харківщині відкрила школу в себе вдома
20:21
У Харкові засідали чиновники та нардепи. Інформація Синєгубова (фото)

  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Салтівці гасили пожежу у квартирі: загинув чоловік, жінку врятували»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 07:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на вул. Валентинівській, 11А ввечері 18 листопада сталася пожежа в одній із квартир 9-поверхового будинку, який забрав життя 61-річного чоловіка.".