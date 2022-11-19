На Салтівці гасили пожежу у квартирі: загинув чоловік, жінку врятували
У Харкові на вул. Валентинівській, 11А ввечері 18 листопада сталася пожежа в одній із квартир 9-поверхового будинку, який забрав життя 61-річного чоловіка.
Займання виникло близько 22-ї години через необережність самого загиблого під час куріння, розповідають у пресслужбі облуправління ДСНС.
Надзвичайники виявили у задимленій квартирі 43-річну жінку та врятували її, вивівши на свіже повітря. У квартирі горіли домашні речі на площі 4 квадратні метри. О 23:10 вогонь ліквідували.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 07:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на вул. Валентинівській, 11А ввечері 18 листопада сталася пожежа в одній із квартир 9-поверхового будинку, який забрав життя 61-річного чоловіка.".