У Харкові надзвичайники загасили масштабну пожежу у двоповерхівці (фото)

Пожежа виникла 17 листопада о 15:00 у житловому двоповерховому будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 10.

Коли рятувальники прибули на місце, горів дах на площі 100 квадратних метрів, міжповерхове перекриття у загальному коридорі на площі 60 “квадратів” та домашні речі у квартирі на площі 40 “квадратів”, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

О 15.53 пожежу локалізували, а о 17.59 повністю ліквідували.

“Причина займання встановлюється. Жертв та постраждалих – немає”, – зазначили у пресслужбі.