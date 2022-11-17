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У Харкові надзвичайники загасили масштабну пожежу у двоповерхівці (фото)

Події 20:22   17.11.2022
Елена Нагорная
У Харкові надзвичайники загасили масштабну пожежу у двоповерхівці (фото)

Пожежа виникла 17 листопада о 15:00 у житловому двоповерховому будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 10.

Коли рятувальники прибули на місце, горів дах на площі 100 квадратних метрів, міжповерхове перекриття у загальному коридорі на площі 60 “квадратів” та домашні речі у квартирі на площі 40 “квадратів”, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

О 15.53 пожежу локалізували, а о 17.59 повністю ліквідували.

“Причина займання встановлюється. Жертв та постраждалих – немає”, – зазначили у пресслужбі.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 20:22;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа виникла 17 листопада о 15:00 у житловому двоповерховому будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 10.".