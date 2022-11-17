В Харькове чрезвычайники потушили масштабный пожар в двухэтажке (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Пожар возник 17 ноября в 15:00 в жилом двухэтажном доме по улице Богдана Хмельницкого, 10.
Когда спасатели прибыли на место, горела крыша на площади 100 квадратных метров, межэтажное перекрытие в общем коридоре на площади 60 «квадратов» и домашние вещи в квартире на площади 40 «квадратов», сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
В 15:53 пожар локализовали, а в 17:59 полностью ликвидировали.
«Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших — нет», — отметили в пресс-службе.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 20:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар возник 17 ноября в 15:00 в жилом двухэтажном доме по улице Богдана Хмельницкого, 10.".