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В Харькове чрезвычайники потушили масштабный пожар в двухэтажке (фото)

Происшествия 20:22   17.11.2022
Елена Нагорная
В Харькове чрезвычайники потушили масштабный пожар в двухэтажке (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Пожар возник 17 ноября в 15:00 в жилом двухэтажном доме по улице Богдана Хмельницкого, 10.

Когда спасатели прибыли на место, горела крыша на площади 100 квадратных метров, межэтажное перекрытие в общем коридоре на площади 60 «квадратов» и домашние вещи в квартире на площади 40 «квадратов», сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

В 15:53 пожар локализовали, а в 17:59 полностью ликвидировали.

«Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших — нет», — отметили в пресс-службе.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 20:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар возник 17 ноября в 15:00 в жилом двухэтажном доме по улице Богдана Хмельницкого, 10.".