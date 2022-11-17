Обстрелами в Волчанске повреждены 12 домов, на Купянщине был пожар — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях российских обстрелов Харьковщины за минувшие сутки.

По данным спасателей, на Харьковщине из-за вражеских ударов произошел один пожар.

«Пожар, вызванный попаданием вражеских снарядов, произошел в Купянском районе. На территории одного из предприятий горели 2 складских здания на общей площади 1500 кв. м. С огнем боролись спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части, которым также помогали коллеги из Закарпатья», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Кроме того, после нескольких попаданий вражеских снарядов в области есть разрушения — без пожаров.

«На территории Натальинской громады в поле были обнаружены остатки вражеской ракеты. А в Волчанске обстрелами повреждены по меньшей мере 12 частных домовладений. Обошлось без пострадавших и пожаров», — отметили спасатели.

Напомним, утром 17 ноября глава ХОВА призвал жителей Харьковщины находиться в укрытиях. На территории области воздушная тревога звучит с 7:32. Сейчас она распространилась на всю территорию Украины. Сообщают о запуске ракет авиацией РФ.