Обстрелами в Волчанске повреждены 12 домов, на Купянщине был пожар — ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях российских обстрелов Харьковщины за минувшие сутки.
По данным спасателей, на Харьковщине из-за вражеских ударов произошел один пожар.
«Пожар, вызванный попаданием вражеских снарядов, произошел в Купянском районе. На территории одного из предприятий горели 2 складских здания на общей площади 1500 кв. м. С огнем боролись спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части, которым также помогали коллеги из Закарпатья», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Кроме того, после нескольких попаданий вражеских снарядов в области есть разрушения — без пожаров.
«На территории Натальинской громады в поле были обнаружены остатки вражеской ракеты. А в Волчанске обстрелами повреждены по меньшей мере 12 частных домовладений. Обошлось без пострадавших и пожаров», — отметили спасатели.
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Напомним, утром 17 ноября глава ХОВА призвал жителей Харьковщины находиться в укрытиях. На территории области воздушная тревога звучит с 7:32. Сейчас она распространилась на всю территорию Украины. Сообщают о запуске ракет авиацией РФ.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 08:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях российских обстрелов Харьковщины за минувшие сутки".