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Обстрілами у Вовчанську пошкоджено 12 будинків, на Куп’янщині пожежа – ДСНС

Події 08:57   17.11.2022
Оксана Горун
Обстрілами у Вовчанську пошкоджено 12 будинків, на Куп’янщині пожежа – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки російського обстрілу Харківщини за минулу добу.

За даними рятувальників, на Харківщині через ворожі удари сталася одна пожежа.

“На території одного з підприємств горіли 2 складські будівлі на загальній площі 1500 кв. м. З вогнем боролися рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини, яким також допомагали колеги Закарпаття”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Крім того, після кількох влучань ворожих снарядів в області є руйнування – без пожеж.

“На території Наталинської громади у полі було виявлено залишки ворожої ракети. А у Вовчанську обстрілами пошкоджено щонайменше 12 приватних домоволодінь. Обійшлося без потерпілих та пожеж”, – зазначили рятувальники.

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    • Нагадаємо, вранці 17 листопада голова ХОВА закликав мешканців Харківщини перебувати в укриттях. На території області повітряна тривога звучить із 7:32. Наразі вона поширилася на всю територію України. Повідомляють про запуск ракет авіацією РФ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 08:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки російського обстрілу Харківщини за минулу добу".