Обстрілами у Вовчанську пошкоджено 12 будинків, на Куп’янщині пожежа – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки російського обстрілу Харківщини за минулу добу.

За даними рятувальників, на Харківщині через ворожі удари сталася одна пожежа.

“На території одного з підприємств горіли 2 складські будівлі на загальній площі 1500 кв. м. З вогнем боролися рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини, яким також допомагали колеги Закарпаття”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Крім того, після кількох влучань ворожих снарядів в області є руйнування – без пожеж.

“На території Наталинської громади у полі було виявлено залишки ворожої ракети. А у Вовчанську обстрілами пошкоджено щонайменше 12 приватних домоволодінь. Обійшлося без потерпілих та пожеж”, – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, вранці 17 листопада голова ХОВА закликав мешканців Харківщини перебувати в укриттях. На території області повітряна тривога звучить із 7:32. Наразі вона поширилася на всю територію України. Повідомляють про запуск ракет авіацією РФ.