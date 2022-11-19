На Салтовке тушили пожар в квартире: погиб мужчина, женщину спасли
В Харькове на ул. Валентиновской, 11А вечером 18 ноября произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного дома, который унес жизнь 61-летнего мужчины.
Возгорание возникло около 22 часов из-за неосторожности самого погибшего во время курения, рассказывают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
Чрезвычайники обнаружили в задымленной квартире 43-летнюю женщину и спасли ее, выведя на свежий воздух. В квартире горели домашние вещи на площади 4 квадратных метра. В 23:10 огонь ликвидировали.
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 07:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на ул. Валентиновской, 11А вечером 18 ноября произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного дома, который унес жизнь 61-летнего мужчины.".