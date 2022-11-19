На Салтовке тушили пожар в квартире: погиб мужчина, женщину спасли

В Харькове на ул. Валентиновской, 11А вечером 18 ноября произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного дома, который унес жизнь 61-летнего мужчины.

Возгорание возникло около 22 часов из-за неосторожности самого погибшего во время курения, рассказывают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Чрезвычайники обнаружили в задымленной квартире 43-летнюю женщину и спасли ее, выведя на свежий воздух. В квартире горели домашние вещи на площади 4 квадратных метра. В 23:10 огонь ликвидировали.