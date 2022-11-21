Сегодня 21 ноября: какой праздник и день в истории

21 ноября – по церковному календарю собор Архистратига Михаила. В Украине отмечают День Достоинства и Свободы и День десантно-штурмовых войск. В этот день начался Евромайдан, приведший к Революции Достоинства.

Праздники и памятные даты 21 ноября

21 ноября в Украине – День Достоинства и Свободы и День десантно-штурмовых войск.

В мире – Всемирный день телевидения и Всемирный день поздравлений.

21 ноября в истории

21 ноября 2013 года — в Украине начался Евромайдан, с которого началась Революция Достоинства. Первые переросшие в революцию протесты возникли как реакция на решение Кабинета Министров Украины о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Такое решение Кабмин принял за несколько дней до Вильнюсского саммита восточного партнерства.

В первый день Евромайдана на митинг в Киеве вышли всего около 1500 человек. Активисты с Майдана Незалежности прошлись в Администрацию Президента Украины, а затем вернулись на Майдан и решили оставаться на ночь. Параллельно суд принял решение запретить установку палаток, киосков и навесов во время проведения акций на Майдане Незалежности, Крещатике и Европейской площади до 7 января 2014 года. На следующий день Майдан огородили металлическим забором и срочно начали обустраивать новогодние декорации. Милиция и «Беркут» препятствовали протестующим, которые пытались устанавливать палатки, а количество протестующих с каждым днем ​​росло. Евромайданы начали проходить в других городах Украины. Протесты сопровождались «толканиями» с правоохранителями. Однако реальный взрыв протестного движения произошел после событий ночи 30 ноября – тогда в Киеве прибегли к жесткому силовому разгону протестующих. И это превратило немногочисленные протесты за евроинтеграцию в народное возмущение действиями власти, которое и переросло в Революцию Достоинства.

Церковный праздник 21 ноября

21 ноября – собор Архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных. Празднование этого дня было установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе.

Ангельские чины делятся на три иерархии – высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Средние: Господство, Силы и Власти. Нижние: Начала, Архангелы и Ангелы. Над всеми девятью чинами поставлен святой Архистратиг Михаил (его имя в переводе с еврейского — «кто как Бог»).

Известны также архангелы: Гавриил – крепость (сила) Божья; Рафаил – исцеление Божие, целитель человеческих недугов; Уриил – огонь или свет Божий, просветитель; Селафиил – молитвенник Божий, побуждающий к молитве; Иегудиил – славит Бога, укрепляющего трудящихся для славы Божьей и заботящийся о воздаянии им за подвиги; Варахиил – раздатчик благословения Божьего на добрые дела, который просит людей милости Божьей; Иеремиил – вознесение к Богу.

Народные приметы

Изморозь на деревьях – к снежной зиме.

На елках и соснах нет шишек – морозов не будет.

Что нельзя делать 21 ноября

Нельзя заниматься физическим трудом.

Нельзя ссориться.

Нельзя зря тратить деньги.