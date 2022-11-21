Сьогодні 21 листопада: яке свято та день в історії

21 листопада – за церковним календарем собор Архістратига Михайла. В Україні відзначають День Гідності та Свободи та День десантно-штурмових військ. У цей день почався Євромайдан, який призвів до Революції Гідності.

Свята та пам’ятні дати 21 листопада

21 листопада в Україні – День Гідності та Свободи та День десантно-штурмових військ.

У світі – Всесвітній день телебачення та Всесвітній день привітань.

21 листопада в історії

21 листопада 2013 року – в Україні розпочався Євромайдан, давший початок Революції Гідності. Перші протести, що переросли в революцію, виникли як реакція на рішення Кабінету Міністрів України про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Таке рішення Кабмін ухвалив за кілька днів до Вільнюського саміту східного партнерства.

У перший день Євромайдану на мітинг у Києві вийшли лише близько 1500 осіб. Активісти з Майдану Незалежності пройшлися до Адміністрації Президента України, а потім повернулися на Майдан та вирішили залишатися на ніч. Паралельно суд ухвалив рішення заборонити встановлення наметів, кіосків та навісів під час проведення акцій на Майдані Незалежності, Хрещатику та Європейській площі до 7 січня 2014 року. Наступного дня Майдан обгородили металевим парканом та терміново почали облаштовувати новорічні декорації. Міліція та “Беркут” перешкоджали протестувальникам, які намагалися встановлювати намети, а кількість протестувальників із кожним днем ​​зростала. Євромайдани почали відбуватись в інших містах України. Протести супроводжувалися “штовханинами” із правоохоронцями. Проте реальний вибух протестного руху стався після подій ночі 30 листопада – тоді в Києві вдалися до жорсткого силового розгону протестувальників. І це перетворило нечисленні протести за євроінтеграцію на народне обурення діями влади, що й переросло в Революцію Гідності.

Церковне свято 21 листопада

21 листопада – собор Архістратига Михайла та інших небесних сил безтілесних. Святкування цього дня було встановлено на початку IV ст. на Помісному Лаодикійському Соборі.

Ангельські чини поділяються на три ієрархії – вищу, середню та нижчу. Кожну ієрархію становлять три чини. До вищої ієрархії входять: Серафими, Херувими та Престоли. Середні: Панування, Сили та Влади. Нижні: Початки, Архангели та Ангели. Над усіма дев’ятьма чинами поставлено святого Архістратига Михаїла (його ім’я в перекладі з єврейського – “хто як Бог”).

Відомі також архангели: Гавриїл – фортеця (сила) Божа; Рафаїл – зцілення Боже, цілитель людських недуг; Уриїл – вогонь чи світло Боже, просвітитель; Селафіїл – молитовник Божий, що спонукає до молитви; Єгудиїл – славить Бога, який зміцнює трудящих для слави Божої і дбає про відплату їм за подвиги; Варахіїл – роздавач благословення Божого на добрі справи, який просить для людей милості Божої; Єреміїл – піднесення до Бога.

Народні прикмети

Ізморозь на деревах – до сніжної зими.

На ялинках та соснах немає шишок – морозів не буде.

Що не можна робити 21 листопада

Не можна займатися фізичною працею.

Не можна сваритись.

Не можна даремно витрачати гроші.