Смертельное ДТП на Харьковщине: тело женщины вырезали из машины
Тройное ДТП со смертельным исходом случилось на трассе Мерефа — Лозовая — Павлоград 22 ноября, сообщили в ГСЧС.
«Около 15:30 на автодороге «Мерефа-Лозова-Павлоград» произошло тройное столкновение автомобилей. Столкнулись ВАЗ 2109, «Москвич» и микроавтобус «Volkswagen». В результате ДТП погибла 42-летняя пассажирка ВАЗа. Ее тело с помощью специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали спасатели 24 Государственной пожарно-спасательной части», — проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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В полиции пока не сообщили о версиях причин аварии, а также предполагаемых виновных в ней. Отметим, дорожники и синоптики предупреждают о повышенной аварийной опасности на дорогах области из-за погодных условий.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 08:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тройное ДТП со смертельным исходом случилось на трассе Мерефа — Лозовая — Павлоград 22 ноября, сообщили в ГСЧС".