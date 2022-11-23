Смертельное ДТП на Харьковщине: тело женщины вырезали из машины

Тройное ДТП со смертельным исходом случилось на трассе Мерефа — Лозовая — Павлоград 22 ноября, сообщили в ГСЧС.

«Около 15:30 на автодороге «Мерефа-Лозова-Павлоград» произошло тройное столкновение автомобилей. Столкнулись ВАЗ 2109, «Москвич» и микроавтобус «Volkswagen». В результате ДТП погибла 42-летняя пассажирка ВАЗа. Ее тело с помощью специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали спасатели 24 Государственной пожарно-спасательной части», — проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В полиции пока не сообщили о версиях причин аварии, а также предполагаемых виновных в ней. Отметим, дорожники и синоптики предупреждают о повышенной аварийной опасности на дорогах области из-за погодных условий.