Смертельна ДТП на Харківщині: тіло жінки вирізали з машини

Потрійна ДТП зі смертельними наслідками сталася на трасі Мерефа – Лозова – Павлоград 22 листопада, повідомили в ДСНС.

“лизько 15:30 на автошляху “Мерефа-Лозова-Павлоград” сталося потрійне зіткнення автомобілів. Зіштовхнулись ВАЗ 2109, “Москвич” та мікроавтобус “Volkswagen”. В результаті ДТП загинула 42-річна пасажирка ВАЗу. Її тіло за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту деблокували рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини”, – поінформували в ГУ ДСНС України у Харківській області.

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У поліції поки не повідомили про версії причин аварії, а також передбачуваних винних у ній. Зазначимо, шляховики та синоптики попереджають про підвищену аварійну небезпеку на дорогах області через погодні умови.