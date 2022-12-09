Live
  • Пятница 09.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.46
    • 🟢

Платил налоги оккупантам. На Харьковщине поймали дельца, сотрудничавшего с рф

Общество 13:24   09.12.2022
Оксана Якушко
Платил налоги оккупантам. На Харьковщине поймали дельца, сотрудничавшего с рф

60-летний владелец магазина платил налоги и получил разрешение на торговлю продуктами и папиросами от российских оккупантов, установила Харьковская областная прокуратура.

Во время оккупации пгт Шевченково Купянского района 60-летний владелец магазина сотрудничал с представителями из России. Мужчина получил разрешение от оккупационной администрации на торговлю продуктами, напитками и папиросами.

Коллаборант даже платил налоги в так называемую «налоговую службу» оккупантов. В дальнейшем мужчина получил документ, удостоверяющий, что он стал на учет субъектов предпринимательства на территории пгт Шевченково, а также освобождение от налогов до конца 2022 года.

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 60-летнего предпринимателя по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Управления СБУ в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.

Читать также: Житель Чугуевщины вместе с российскими военными обворовывал дома односельчан

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:40
Сдавал АТО-шников военным рф. Разоблачили предателя-полицейского на Купянщине
13:01
Ущерб более 100 млрд грн. – цена вторжения рф для экологии Харьковщины
15:48
Призывала получать паспорта рф. На Харьковщине задержали предательницу
17:21
Охранял «элиту». Арестовали очередного коллаборанта в Харьковской области
16:44
На Харьковщине в Изюме военные рф вымагали у местных деньги под дулом автомата

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Платил налоги оккупантам. На Харьковщине поймали дельца, сотрудничавшего с рф»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 13:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "60-летний владелец магазина платил налоги и получил разрешение на торговлю продуктами и папиросами от российских оккупантов, установила Харьковская областная прокуратура.".