Платил налоги оккупантам. На Харьковщине поймали дельца, сотрудничавшего с рф

60-летний владелец магазина платил налоги и получил разрешение на торговлю продуктами и папиросами от российских оккупантов, установила Харьковская областная прокуратура.

Во время оккупации пгт Шевченково Купянского района 60-летний владелец магазина сотрудничал с представителями из России. Мужчина получил разрешение от оккупационной администрации на торговлю продуктами, напитками и папиросами.

Коллаборант даже платил налоги в так называемую «налоговую службу» оккупантов. В дальнейшем мужчина получил документ, удостоверяющий, что он стал на учет субъектов предпринимательства на территории пгт Шевченково, а также освобождение от налогов до конца 2022 года.

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 60-летнего предпринимателя по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Управления СБУ в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.

Читать также: Житель Чугуевщины вместе с российскими военными обворовывал дома односельчан