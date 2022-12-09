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Платив податки окупантам. На Харківщині спіймали ділка, який співпрацював з рф

Суспільство 13:24   09.12.2022
Оксана Якушко
Платив податки окупантам. На Харківщині спіймали ділка, який співпрацював з рф

60-річний власник магазину сплачував податки та отримав дозвіл на торгівлю продуктами та цигарками від російських окупантів, встановила Харківська обласна прокуратура.

Під час окупації смт Шевченкове Куп’янського району 60-річний власник магазину співпрацював з представниками зс рф. Чоловік отримав дозвіл від окупаційної адміністрації на торгівлю продуктами, напоями і цигарками.

Колаборант навіть сплачував податки у так звану «податкову службу» окупантів. У подальшому чоловік отримав документ, який посвідчував, що він став на облік суб’єктів підприємництва на території смт Шевченкове, а також звільнення від оподаткування до кінця 2022 року.

Харківська обласна прокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно 60-річного підприємця за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 13:24;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "60-річний власник магазину сплачував податки та отримав дозвіл на торгівлю продуктами та цигарками від російських окупантів, встановила Харківська обласна прокуратура.".