Житель Чугуївщини разом із військовими РФ обкрадав будинки односельців
61-річний житель села Новий Бурлук Чугуївського району Харківської області з 2014 року активно підтримував РФ та висловлювався проти України та її влади, а після окупації населеного пункту – допомагав армії країни-агресорки.
“З березня цього року посібник разом з російськими військовослужбовцями неодноразово проводив “обшуки” в будинках односельців з метою виявлення та вилучення зброї, матеріальних цінностей для передачі їх російській армії. Крім того, спільно з окупантами чоловік обкрадав покинуті будинки у селі”, – розповіли у пресслужбі Харківської облпрокуратури.
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Обвинувальний акт за фактом допомоги державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України) передали до Київського райсуду м. Харкова, чоловік перебуває під вартою.
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Ви читали новину: «Житель Чугуївщини разом із військовими РФ обкрадав будинки односельців»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 18:08;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "61-річний житель села Новий Бурлук Чугуївського району Харківської області з 2014 року активно підтримував РФ та висловлювався проти України та її влади, а після окупації населеного пункту – допомагав армії країни-агресорки.".