Житель Чугуевщины вместе с российскими военными обворовывал дома односельчан
Фото: Харьковская облпрокуратура
61-летний житель села Новый Бурлук Чугуевского района Харьковской области с 2014 года активно поддерживал РФ и высказывался против Украины и ее власти, а после оккупации населенного пункта — помогал армии страны-агрессора.
«С марта этого года пособник вместе с российскими военнослужащими неоднократно проводил «обыски» в домах односельчан с целью выявления и изъятия оружия, материальных ценностей для передачи их российской армии. Кроме того, совместно с оккупантами мужчина обворовывал заброшенные дома в селе», — рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
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Обвинительный акт по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины) передали в Киевский райсуд г. Харькова, мужчина находится под стражей.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 18:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "61-летний житель села Новый Бурлук Чугуевского района Харьковской области с 2014 года активно поддерживал РФ и высказывался против Украины и ее власти, а после оккупации населенного пункта — помогал армии страны-агрессора.".