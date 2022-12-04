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Подозрения от прокуратуры на Харьковщине получили больше 200 коллаборантов

Общество 14:40   04.12.2022
Оксана Горун
Подозрения от прокуратуры на Харьковщине получили больше 200 коллаборантов

Еще 102 предателям на Харьковщине сообщили о подозрении в госизмене. Статистику «очищения» региона от проводников «русского мира» озвучил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков на сессии облсовета 3 декабря.

По информации Фильчакова, в области зарегистрировали уже почти 2,5 тысячи преступлений против основ национальной безопасности. А о подозрении по этим делам уже сообщили 368 гражданам.

«В том числе 212 коллаборантам, 102 изменникам и 28 пособникам государства-агрессора. Фигурантами стали и главы территориальных громад, и их заместители, и депутаты городских, сельских и поселковых советов. По делам по фактам совершения преступлений против основ национальной безопасности в суд направлены обвинительные акты в отношении 125 человек, из которых 51 человек уже осужден», — привел данные прокурор.

Что касается военных преступлений, то о подозрении в их совершении уже сообщили 78 лицам, 18 из которых — военнослужащие РФ, наемники ЧВК или же террористы из так называемых «ДНР» и «ЛНР».

«В суд направлены обвинительные акты в отношении 47 человек, из которых 34 уже осуждены, в том числе два военнослужащих РФ. Они приговорены судом к 11 с половиной годам лишения свободы», — отметил Фильчаков.

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Еще 20 уголовных производств касаются фактов вывоза зерна и техники военнослужащими РФ, а также — уничтожения имущественных комплексов зерновых терминалов, элеваторов и посевов зерновых на Харьковщине.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 14:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще 102 предателям на Харьковщине сообщили о подозрении в госизмене. Статистику «очищения» региона от проводников «русского мира» озвучил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков на сессии облсовета 3 декабря".